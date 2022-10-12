Что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день: отзыв туриста

Нижний Новгород стал столицей детского туризма в России. Но зачастую дети приезжают на отдых вместе с родителями. Какие достопримечательности как взрослые, так и маленькие туристы могут успеть посмотреть, приезжая в город на один день, расскажет корреспондент «ФедералПресс», побывавший в Нижнем Новгороде.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Нижегородский кремль

Любого туриста в первую очередь, скорее всего, привлечет историческая часть города. Поэтому можно смело отправляться в кремль. По его территории прогуляйтесь пешком или же арендуйте электромобиль. Самый красивый вид открывается на слияние рек Ока и Волга со смотровой площадки. Чтобы ее найти, следует прогуляться вглубь кремля мимо Архангельского собора и памятника основателям Нижнего Новгорода князю Георгию и святителю Симону.

Также следует подняться на воссозданную колокольню Спасо-Преображенского собора и послушать звон.

Чкаловская лестница

После прогулки по Кремлю можно выйти к Чкаловской лестнице. Она соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Здесь, кстати, 560 ступеней.

Дом Сироткина

Любителям живописи следует зайти в дом Сироткина (ранее главный дом усадьбы купца Дмитрия Васильевича Сироткина. – Прим. ред.). Здесь представлена постоянная экспозиция западноевропейского искусства. В залах есть полотна итальянских, французских, голландских и фламандских художников. Среди них Огюст Ренуар, Тинторетто, Эль Греко и другие. Больше всего впечатляет работа Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам». Размеры полотна – 7 на 6 метров – это вторая из самых больших картин в России.

Канатная дорога

Канатка соединяет Нижний Новгород и Бор. Построена она прямо над рекой Волгой. Начала работать лишь в 2012 году. Билет на одну поездку в одну сторону стоит 100 рублей.

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