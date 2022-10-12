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2 часа назад

Туристка выбрала дорогой отель Сочи и получила душ из чайника и таракана в ванне

Lenta.ru

Российская блогерша Мария Нефедова выбрала для последних дней отпуска в Краснодарском крае сочинский отель «Бархатные сезоны» и пожаловалась на отсутствие теплой воды в душе, таракана в ванне и пренебрежение персонала к постояльцам. О случившихся на отдыхе неприятностях она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка выбрала дорогой отель Сочи и получила душ из чайника и таракана в ванне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам туристки, несмотря на высокие цены (восемь тысяч рублей за ночь) и не очень приятные воспоминания, она все же решила еще раз остановиться в этом отеле, так как хотела провести последние дни отпуска на Имеретинском курорте, а другие доступные предложения были еще дороже. Проблемы начались еще при заселении — чтобы получить ключи от номера, россиянка ждала в очереди 40 минут, еще 20 минут ушло на заполнение документов.

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«Как нам объяснил отель, на курорте начались ремонтные работы, а отель подключен к центральной системе водоснабжения. Когда мы приехали, воды уже не было пару дней. В итоге можно было помыться либо рано утром, либо поздно вечером, либо из чайника», — раскрыла еще одну неприятность отдыха блогерша.

Кроме того, девушка пожаловалась на невозможность просушить вещи из-за неработающего полотенцесушителя, тесноты трехместного номера и отсутствия балкона. Россиянка попыталась рассказать о проблемах администрации отеля, однако ей предложили лишь переселиться за дополнительную плату, а после сказали направить жалобы в сервис, с помощью которого она бронировала проживание.

«Добил меня рыжий таракан, который вальяжно бегал по ванне. Хорошо, что это было в последний день и уезжали мы действительно с легким сердцем, домой уже очень хотелось. Отель смазал нам общее впечатление от отдыха. А мне еще был нужен нормальный интернет. Он, как и вода, работал только утром и поздно вечером», — добавила туристка.

Из плюсов отеля путешественница отметила большую ухоженную территорию, шаговую доступность кафе, аптек и столовых, детские комнаты и анимацию, а также «кристально чистое море и красивую местность».

Ранее в сентябре российская туристка побывала в Адлере и возмутилась туристами, которые близко подсаживаются к другим отдыхающим на пляже и нарушают их личное пространство. Кроме того, из-за близости аэропорта к отелю путешественницу постоянно тревожил гул взлетающих самолетов.

Отдых в России,Мария Нефедова,
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