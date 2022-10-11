Сколько стоит путь до Калининграда и обратно на Новый год

Корреспондент TourDom.ru выяснил, сколько стоит перелет и поездка поездом в Калининград из Москвы и Петербурга на новогодние праздники.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Ближе к Новому году цены на авиабилеты ожидаемо растут. Если в первой половине декабря отправиться из Москвы в Калининград и обратно можно за 3600 руб. на самолетах «Победы», то вылет 28 декабря и возвращение 8 января, как раз на новогодние праздники, обойдется в 9170 р. То есть стоимость вырастает в 2,5 раза. Те, кто готов задержаться еще на день и выдвинуться в столицу 9 января, могут купить билеты за 6800 руб. Мест пока хватает, и предупреждений о том, что остались последние кресла, не было.

Лететь в бывший Кёнигсберг из Петербурга дороже. На те же даты, что и выше – 11 800 руб. на крыльях Smaravia и Nordwind. А вот если немного продлить себе отдых, то получится сэкономить на перелете. Так, отправление 27 декабря из Пулково и возвращение обратно 11 января обойдется почти в 2 раза дешевле – 6640 руб.

С билетами на поезда в Калининград из Москвы дела пока тоже обстоят хорошо. Так, путешествие в плацкарте на поезде туда-обратно 28 декабря и 8 января будет стоить почти 9 тыс. руб. На момент написания новости нижних мест в купейных вагонах осталось всего 11. Цена за полку в обе стороны начинается с 11 тыс. руб. на те же даты. То есть в некоторых случаях перелет обойдется дешевле, чем поездка на поезде.

Из Петербурга до самой западной области страны тоже курсирует состав. Мест там хватает. Цена за полку в плацкарте в обе стороны – около 6500 руб., в купе – 11–12 тыс. руб. То есть в данном случае тоже можно сказать о том, что перелет выигрывает не только по длительности путешествия, но и по цене, если сравнивать купе и авиа.