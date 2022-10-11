С начала года Приморье посетило около миллиона туристов

Около 1 млн туристов посетило Приморье с января по август этого года, более 500 тыс. человек путешествовало по региону в июле и августе - в период активного пляжного сезона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

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"С января по август текущего года в Приморский край приехало более 990 тыс. туристов. Регион стал лидером туристического потока в Дальневосточном федеральном округе. Такую статистику приводит Росстат на основе сведений, предоставленных приморскими гостиницами и другими классифицированными средствами размещения", - говорится в сообщении.

В региональном агентстве по туризму уточнили, что данные Росстата основаны на сведениях, полученных от средств размещения, прошедших классификацию в соответствии с федеральным законодательством.

"Всего в регионе 1 065 гостиниц, хостелов, капсульных отелей, кемпингов и глэмпингов, баз отдыха, гостевых домов. Только половина из этих мест размещения подлежит классификации, и их гости были учтены в статистических данных. Поэтому реальное число туристов, уже отдохнувших в Приморье, можно смело удвоить", - отметил руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский.

Пик туристического потока пришелся на август, когда было зафиксировано 334 060 туристических поездок в край. На втором месте по количеству приехавших гостей - июль. Классифицированные гостиницы Приморья в этот месяц приняли 260 203 туриста. В подавляющем большинстве приехавшие - гости из других регионов России.