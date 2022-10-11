На Колесе Времени в Сочи Парке будет работать гадалка

С помощью волшебного шара и заколдованных карт ведьма-гадалка расскажет всем желающим об их будущем, настоящем и прошлом. Сеансы провидицы в Кабинке Судьбы начинаются в 18.00. Об этом рассказала пресс-служба Сочи Парка.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Еще одна большая мистическая премьера от Бабы Яги — специально возведенные лабиринты страха с новыми сюжетами. В этом году их будет четыре: самые бесстрашные гости заглянут в «Дом старухи», пройдутся по «Заброшенному приюту страшных животных», сходят в гости в «Дом забытых игрушек» и посетят леденящее кровь шоу в «Зомби цирке».

Что касается семейной программы, то детей и взрослых ждет веселый шабаш в Южной резиденции Бабы Яги, а также музыкально-акробатический спектакль «Вий», научно-химическое шоу с колдовскими зельями, страшилки от скелетов-марионеток, барабанное шоу, мастер-классы по вырезанию светильников из тыкв и конкурсы на лучший тематический костюм.

По расписанию пройдут представления в дельфинарии, экскурсии в атомариуме, активности на Ярмарке колдовства.

В период Дня Рождения Бабы Яги Сочи Парк и Колесо Времени открыты с 11:00 до 22:00.

Все развлечения и аттракционы входят в единый билет, со скидкой его можно приобрести на сайте Сочи Парка.