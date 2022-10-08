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11 минут назад

Российские горнолыжные курорты дорожают

Мир новостей

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал о том, что цены размещения на горнолыжных курортах страны растут на 10%.

Российские горнолыжные курорты дорожают
Фото: Мир новостейМир новостей

Он отметил, что стоимость проживания на горнолыжных курортах становится дороже вслед за ростом спроса. И в дальнейшем, по словам Уманского, цены продолжат увеличиваться. Поэтому он советует туристам заранее бронировать места.

Как рассказал и.о. президента союза, предпочтения жителей нашей страны по внутренним направлениям зависят от наличия качественного номерного фонда. По его информации, в РФ к таковому относится всего десятая часть от имеющегося. Если говорить о географии, то на первое место по популярности Уманский поставил Краснодарский край, на второе - Крым. Далее следуют Кавказские Минеральные Воды, Москва, Подмосковье, Петербург, Казань.

Отдых в России,Российский союз туриндустрии,
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