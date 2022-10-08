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1 час назад

По горам в доме на колесах: как развивается автотуризм в Кабардино-Балкарии

Мир24

Плюс 16 в эти выходные в Кабардино-Балкарии. Отдых на природе пока еще можно планировать, хотя тем, кто выберет кемпинг для уикенда, и похолодание не страшно. В республике оборудовали места для автопутешественников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Сасикова.

Как развивается автотуризм в Кабардино-Балкарии
Фото: unsplashunsplash

В кемпинге предусмотрены места для палаток, но можно переночевать и в гостинице. Кто приехал с домом на колесах, отдыхают прямо в нем. Создать новый сервис блогеру Руслану Внедорожному предложили его зрители.

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«Они и подали идею: слушай, а сделай здесь кемпинг», – рассказал блогер.

Сейчас Руслан благоустраивает территорию кемпинга. Из условий пребывания: заправка автодома чистой водой, подключение к электричеству, возможность оставить мусор, принять душ, приготовить еду на общей кухне. Путешественники приезжают со всей России. Есть те, кто преодолевает не одну тысячу километров.

«Вот сейчас у нас уехал автомобиль из Ханты-Мансийска. Это самая дальняя. И у нас гостят из Татарстана. Они приехали забрать свой прицеп, который мы достроили», –сказал Внедорожный.

Три года назад Руслан Внедорожный продал квартиру в Москве и переехал жить на Кавказ. Любитель горных путешествий ставит рекорды по заездам с прицепом на вершины республики. Планирует развивать караванинг и сам с нуля собирает автодома.

«И вот наша первая ласточка, которая построена здесь, в Кабардино-Балкарии. Это прицеп на три человека, внедорожный дом на колесах».

«Дети у нас уже выросли, сын отучился, дочка еще студентка, и нам очень сложно собраться всей семьей. Зачастую, организовывая такие поездки, это нам помогает собраться», – рассказал Айрат Салихов.

«Часа в 4 утра смотришь на это небо, и понимаешь, да! Я здесь, чтобы в очередной раз увидеть рассвет, увидеть новую картинку, начать новый день», – сказала Альбина Салихова.

Скоро в кемпинге начнет работать Wi-Fi, а в ночное время виртуальный голосовой помощник будет сопровождать водителей, чтобы поставить на парковку автомобиль.

Добавим, что Руслан Внедорожный попал в Книгу рекордов России как покоритель самого высокогорного перевала Евразии «Школьный» высотой 3127 метров над уровнем моря. До него туда еще не поднимался ни один автопутешественник с домом на колесах.

Отдых в России,Марина Сасикова,
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