Как получить возможность бесплатно отдохнуть в санатории

Жители Приморского края могут бесплатно отдохнуть в санатории, заявку для этого необходимо подать до 15 октября, сообщает ИА DEITA.RU.
Возможность восстановить силы есть у некоторых категорий граждан из числа жителей региона. Для этого получателю предоставляются либо путевка на оздоровление в санатории "Изумрудный", либо сертификат, который можно реализовать самостоятельно в любом санатории Приморского края на свой выбор.
Список категорий получателей услуги был расширен в текущем году. Об этом информируют специалисты министерства труда и социальной политики Приморья.
С этого года право на сертификат также имеют участники боевых действий, ставшие инвалидами 1 или 2 группы в результате ранения, полученного при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий (в том числе в ходе проведения СВО), а также члены семей участников боевых действий, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей и обязанностей военной службы. К членам семей военнослужащих, погибших во время боевых действий, относятся вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак, родители, несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные или удочеренные), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - информируют специалисты ведомства об изменениях в реестре категорий.
С полным списком можно ознакомиться на официальном портале Правительства Приморья.
Правом на предоставление путёвки успели воспользоваться 628 человек, выдано 13 сертификатов, по одному из которых получатель уже отдохнул в санатории.
В текущем году на оздоровление жителей Приморья запланированы средства в размере 50,3 миллиона рублей из краевого бюджета. Напомним, в регионе проходит реализация краевой государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края".