Как получить возможность бесплатно отдохнуть в санатории

С этого года право на сертификат также имеют участники боевых действий, ставшие инвалидами 1 или 2 группы в результате ранения, полученного при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий (в том числе в ходе проведения СВО), а также члены семей участников боевых действий, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей и обязанностей военной службы. К членам семей военнослужащих, погибших во время боевых действий, относятся вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак, родители, несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные или удочеренные), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - информируют специалисты ведомства об изменениях в реестре категорий.