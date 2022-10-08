Лагань в Калмыкии хотят сделать пляжным курортом

Министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева рассказала о планах построить в Лагане понтонные пляжи.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам министра, протяженность побережья Каспийского моря Калмыкии с юго-востока составляет 120 км, но песчаного пляжа, к сожалению, там нет.

На полях II Каспийского экономического форума она рассказала о планах, которые разрабатываются совместно с корпорацией Туризм.РФ по превращению Лагани в туристический хаб, который станет морскими воротами Калмыкии.

В беседе с корреспондентом ТАСС Тюрбеева отметила, что необходимо развивать острова, построить понтонные пляжи для развития пляжного туризма.