В Калмыкии появятся понтонные пляжи

Власти Калмыкии захотели создать понтонные пляжи в Лаганском районе региона. О проекте, который должен повлиять на развитие пляжного туризма, в беседе с ТАСС рассказала министр культуры и туризма республики Саглара Тюрбеева.

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Собеседница агентства пояснила, что юго-восточная часть Калмыкии, которая расположена в Прикаспийской низменности и омывается водами Каспийского моря, обладает наибольшим потенциалом с точки зрения развития туризма. Она указала, что общая протяженность морского побережья, которое прилегает к территории Лаганского района республики, составляет 120 километров.

Тюрбеева отметила, что между Дагестаном и Астраханью 120 километров побережья, однако песчаного пляжа на упомянутой территории нет.

«Мы работаем с Туризм. РФ, чтобы создать новые понтонные пляжи, а также развить острова для создания особенной инфраструктуры пляжного туризма в том числе», — заявила на полях II Каспийского экономического форума глава Министерства культуры и туризма республики, обсуждая подающий надежды проект.

По словам Тюрбеевой, в корпорации считают, что единственный портовый город Калмыкии — Лагань — имеет все основания стать хабом, через который туристический поток пойдет на остальную территорию республики. Министр также подняла вопрос о том, чтобы на Каспии создали экономическую зону для развития туризма, которая получит господдержку.