В этом году кавказские республики РФ посещает рекордное количество туристов. Кто-то осваивает аулы-призраки Дагестана, кому-то интересны завораживающие мечети Чечни, а другие едут за пирогами в Северную Осетию.

Вниманием пользуется и Кабардино-Балкария, которая в этом году отмечает 100-летие со дня основания республики. Интересно, что когда-то первых туристов в Кабардино-Балкарии называли "курсовыми" Дело в том, что тогда сюда приезжали раненые солдаты и офицеры с курсовками — направлениями на санаторное лечение. Здесь их лечили не медицинскими препаратами, а природой.