Морские круизы по Каспию впервые начнутся в 2023 году

Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА «Волга».
«Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики. У нас два основных трека, по которым нужно активно работать, объединять усилия: первое – это логистика и все, что связано с транспортом. И второе очень важное направление, где всем нужно объединять усилия, – все, что касается туристической инфраструктуры», – сказала она, выступая на круглом столе в рамках Второго Каспийского экономического форума.
«Я вижу большой очень потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха», – подчеркнула З. Догузова.
Отдельно глава Ростуризма остановилась на круизах по Каспийскому морю.
«Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов – это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер «Петр Великий». Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и начиная с 2023-го у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство», – заявила она.
Второй Каспийский экономический форум проходит в Москве 5–6 октября. Решение о создании КЭФ было принято лидерами каспийской «пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на Пятом саммите 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Форум нацелен на развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры Прикаспийских государств.