Морские круизы по Каспию впервые начнутся в 2023 году

«Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики. У нас два основных трека, по которым нужно активно работать, объединять усилия: первое – это логистика и все, что связано с транспортом. И второе очень важное направление, где всем нужно объединять усилия, – все, что касается туристической инфраструктуры», – сказала она, выступая на круглом столе в рамках Второго Каспийского экономического форума.