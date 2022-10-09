Что увидят туристы на Великом чайном пути

Если Великий шелковый путь у всех на слуху, то об аналогичном памятнике истории в Бурятии многие несправедливо не знают. А ведь прямо сейчас Удунгинский тракт обретает инфраструктуру, чтобы в будущем стать Меккой для туристов. Подробности читайте в статье “Рамблера”.
На протяжении трех веков (XVI–XIX) существовал уникальный Великий чайный путь. Он начинался в Ханькоу (современной Ухани) и вел прямиком в Москву. Караваны с чаем и другими товарами шли через Монголию сначала на верблюдах. Затем лошадьми и лодками их переправляли в Россию и по ней.
Часть маршрута пролегала по Удунгинскому тракту, где находился промежуточный и очень важный пункт торговой артерии – Кяхта. Этот бурятский город считался столицей Великого чайного пути в России. Затем товар везли на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. Там чай покупали московские и петербургские купцы в том числе для перепродажи за границу. Вырученные средства тратились на строительство церквей и училищ, развитие культуры и поддержку искусства.
Теперь туристы могут побывать на участке Великого чайного пути. В этом году два километра Удунгинского тракта были обустроены: появились смотровые площадки, места для прогулок, исторические аттракционы. Туристы могут увидеть историческую реконструкцию сплава по реке Селенга. А, например, в “Усадьбе казака” (Селенгинский район) можно проникнуться бытом селенгинских казаков, посетить аутентичную чайную церемонию. Чай здесь традиционно пьют с молоком, баранками и колотым сахаром.