Что увидят туристы на Великом чайном пути

Если Великий шелковый путь у всех на слуху, то об аналогичном памятнике истории в Бурятии многие несправедливо не знают. А ведь прямо сейчас Удунгинский тракт обретает инфраструктуру, чтобы в будущем стать Меккой для туристов. Подробности читайте в статье “Рамблера”.

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На протяжении трех веков (XVI–XIX) существовал уникальный Великий чайный путь. Он начинался в Ханькоу (современной Ухани) и вел прямиком в Москву. Караваны с чаем и другими товарами шли через Монголию сначала на верблюдах. Затем лошадьми и лодками их переправляли в Россию и по ней.

Часть маршрута пролегала по Удунгинскому тракту, где находился промежуточный и очень важный пункт торговой артерии – Кяхта. Этот бурятский город считался столицей Великого чайного пути в России. Затем товар везли на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. Там чай покупали московские и петербургские купцы в том числе для перепродажи за границу. Вырученные средства тратились на строительство церквей и училищ, развитие культуры и поддержку искусства.