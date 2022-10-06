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52 минуты назад

7 небанальных идей для осенних свиданий в Калининграде

Клопс.Ru

Осень — романтичное время года. «Клопс» составил подборку идей для тех, кто хочет незабываемо провести время вместе.

7 небанальных идей для осенних свиданий в Калининграде
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

1. Сходить в гончарную мастерскую

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Культовую сцену из фильма «Приведение», в которой Деми Мур и Патрик Суэйзи лепят вазу, знают все, даже те, кто фильм не смотрел. После такого свидания у вас останутся не только воспоминания, но и эксклюзивная посуда. Список мест, где можно попробовать себя в гончарном деле, есть на сайте «2ГИС«.

2. Собрать ягоды и листья для чая

Ягоды калины можно собирать до первых заморозков, а клюкву, облепиху, рябину и боярышник — до ноября. Собирать, мыть, сушить или варить — целый ритуал, который вы проделаете вместе. Большинство этих деревьев и кустарников можно найти и городской черте.

3. Помочь приюту для животных

Благотворительность не всегда про деньги. Посвятив один выходной волонтёрской работе, вы оказываете помощь и миру, и себе. Общее дело сближает, а доброе — вдвойне.

«Клопс» публиковал список мест в Калининграде и области, где можно пообщаться с животными. А для тех, кто хочет посетить приют, есть список на сайте «2ГИС».

4. Изучить старинные кирхи

В Калининградской области множество кирх: чтобы их посмотреть, не хватит всей осени. Составьте с партнёром список памятников, которые сможете посетить за день.

5. Посмотреть фильм под открытым небом

Скачайте фильм на ноутбук и поезжайте на природу. В тёплую погоду можно разложить плед и включить колонку, чтобы звуки природы не заглушали голоса героев киноленты. А если прохладно, посмотрите кино прямо в машине, отвлекаясь на пейзаж за окном и чай из термоса.

6. Устроить фотосессию на Куршской косе

Часто даже у пар, которые вместе уже довольно долго, нет «нормальных» совместных фото. Живописные осенние пейзажи и опустевшие пляжи — чем не повод исправить ситуацию? Посвятите вечер выбору идей для съёмки, придумайте концепцию, закажите фотографа, который подскажет инстаграмные места, или договоритесь с другом с «зеркалкой» — и отправляйтесь на фотосессию.

7. Покататься на лошадях или картах

Осень не повод для хандры. Если вы любите активное времяпрепровождение, то отправляйтесь кататься на лошадях или малолитражках, пока не стало совсем холодно.

Список конных клубов выложил сайт Туристского информационного центра Калининградской области, а список картингов есть на «Яндекс. Картах».

Отдых в России,Патрик Суэйзи,Мур Деми,
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