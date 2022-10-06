Россиянам рассказали, где можно отдохнуть за 49 тыс. рублей, кроме своего дома

Оказывается, у жителей России всё ещё есть возможность отдохнуть за 49 000 рублей — и не где-нибудь, а на дорогущей Красной Поляне. Просто нужно забронировать зимний отдых уже сейчас, тогда можно отправиться туда вдвоём — покататься на коньках, лыжах, сноубордах. Зимой всё ещё относительно бюджетно можно отдохнуть и за границей — но бронировать, опять же, надо сейчас.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ещё один недорогой зимний вариант в России — Шерегеш. Он более молодёжный и крутой, рассказала владелица турагентства «Раз, два тур» Милана Любина. Шерегеш обойдётся чуть дороже — путёвка на двоих стоит 50 000 — 60 000 рублей.

Отдых за границей, конечно же, будет дороже. Сейчас билеты из Москвы до популярной у россиян египетской Хургады стоят 21 000 рублей. Но надо брать сейчас — дальше цена будет только увеличиваться... Кстати, турагенты рекомендуют Египет зимой из-за комфортной погоды в этот период.

Дороже обойдётся отдых в Индии. Путёвки на излюбленное Гоа начинаются от 160 000 рублей. Примерно столько же нужно отдать за Вьетнам и Таиланд.

Можно встретить Новый год и в дружественном Азербайджане. Стоимость путёвки на праздники начинается от 57 000 рублей на двоих — туда входит авиаперелёт, услуги гида, трансфер и экскурсии. Звучит как классная возможность!

Если всё это не по карману, можно купить билет на кавказский Домбай за 11 000 рублей и уже там снять недорогое жильё. На месте можно найти и турагентов, которые предлагают посмотреть Подвесной мост, гору Мусса-Ачитара, ущелье Домбай-Ульген и многое другое.