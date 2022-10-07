Синоптик объявил о завершении бархатного сезона в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что бархатный сезон в Крыму завершился — температура воды опустилась до 19-20 градусов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам синоптика, в Краснодарском крае также идут последние дни бархатного сезона на курортах. К началу следующей недели прогнозируемая максимальная температура — 17-20 градусов.
«В Сочи, Геленджике, Анапе температура воды пока что 22 градуса. Но она будет понижаться. Идет завершение сезона», — заключил глава организации.