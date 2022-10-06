Россиянам рассказали, где выгодно отдохнуть на ноябрьские

Россияне планируют отдых на ноябрьские праздники. Среди заграничных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. Об этом рассказали специалисты АТОР.

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«Лидер спроса в организованном туризме из зарубежных направлений на даты конца октября – по-прежнему Турция. Сюда больше всего объемы авиаперевозки, а кроме того, здесь в этот период продолжается пляжный сезон и можно купаться», – говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на отдых начали снижаться. На долю Турции приходится 32 % всех оформленных туров на даты заездов с 25 по 31 октября. А у Египта – уже 26 %, ранее же было всего 7 %. Также увеличилась доля туров в ОАЭ. В топ продаж на ноябрьские праздники вошли и Мальдивы с Таиландом.

В Турции туры подешевели на 22 %, в Египте – на 26 %, на Мальдивах – на 15 %, а в Таиланде – на 10 %. При этом отдых в ОАЭ подорожал на 17 %, на Шри-Ланке – на 10 %, в Катаре (место проведения чемпионата мира по футболу) – на 74 %.

В Турции минимальная цена с перелетом на 10 дней выйдет в 87 530 рублей, в Египте туристам придется заплатить 107 тысяч рублей, а в ОАЭ – 141 тыс. рублей.