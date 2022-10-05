Ростуризм пообещал круизы по Каспийскому морю к 2023 году

Круизное судоходство на Каспийском море начнется весной 2023 года. К этому моменту на воду спустят новый теплоход «Петр Великий», рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, круизов по Каспию в истории современной России еще не было. Новую веху откроет ввод в эксплуатацию лайнера, который сейчас строится в Астрахани. «Петр Великий» будет совершать рейсы с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу.

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Пока же власти трудятся над дорожной картой для развития круизов на море. Например, предстоит выбрать туроператоров, которые будут заниматься реализацией путевок и продвигать новый турпродукт.

Кроме того, в планах ведомства сделать из Каспия современную туристическую зону. Для этого необходимо проработать логистику между российскими регионами и странами, граничащими с Каспийским морем. Например, организовать прямое авиасообщение между Баку и Дербентом.

Также в числе приоритетов – развитие туринфраструктуры, в том числе для пляжного отдыха. В частности, еще в конце августа стало известно о намерении построить в Дагестане курорт, который мог бы стать аналогом Сочи. Новая туристическая зона должна появиться в Каякентском районе. Не исключено, что к проекту подключится госкорпорация «Туризм.РФ».

Наконец, Зарина Догузова сообщила о необходимости формирования двусторонних туристических маршрутов на Каспии.

«В части культурно-познавательного отдыха мы видим потенциал не только между приграничными странами и регионами, но и трансграничными. Пример такой работы – Иран и Татарстан, Алтай и Казахстан», – заключила глава Ростуризма.

Отметим, что возможное открытие круизного судоходства на Каспии оценили и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома». Согласно проведенному опросу, почти треть респондентов в принципе не интересует такой вид туризма, как круизы. Пятая часть опрошенных отправились бы в рейс на лайнере «Петр Великий», если цена не будет заоблачной.

«Если не за миллион, как по Енисею, то было бы интересно. А то мне отдавать за тур такие деньги не хочется», – прокомментировал один из подписчиков.