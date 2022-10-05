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1 час назад

Филиал Италии под Питером: чем привлекает Выборг

Вечерняя Москва

4 октября крупная туристическая компания внесла Выборг в тройку лучших городов для осенних путешествий по России. Он был основан еще в XIII веке. Гид Оксана Юркова рассказала «Вечерней Москве» о своей малой родине.

Филиал Италии под Питером: чем привлекает Выборг
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главная достопримечательность Выборга — средневековый замок, укрепленный на небольшом островке.

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«Отсюда следует направиться в старый город, погулять по мощенным брусчаткой улочкам», — рассказывает гид Оксана Юркова.

В таверне на Крепостной можно услышать звон колокола, подаренного го роду Екатериной II, отведать вкусные блюда, созданные по средневековым рецептам.

«Истинно выборгское лакомство — это крендель, — продолжает Оксана Юркова. — Монахи францисканского ордена их выпекали с XVI века, а на вырученные с их продажи деньги возвели монастырь. По одной из версий, некогда они подарили секретный рецепт жителям города, которые и по сей день выпекают крендели в разных вариациях».

Со стаканчиком пряного и горячего глега — местной разновидности глинтвейна — загляните в лавки местных мастеров. На проспекте Ленина мы приближаемся к современности — эпохе модерна. Простота средних веков сменяется богато декорированными домами, а в конце проспекта находится большой парк со множеством скульптур.

«Кстати, по городу курсирует винтажный трамвай, напоминающий португальский транспорт», — говорит Оксана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Юркова, гид по Выборгу:

«У местных стеклодувов можно купить уникальный витраж. А в сувенирных лавках продают обереги по мотивам карело-финского эпоса».

Не забудьте утеплиться

Погода в Выборге, как и в любой северной точке страны, достаточно сурова. Менеджер по туризму Вероника Вержак рассказала «Вечерней Москве», как остаться в тепле и получить полный спектр удовольствий в поездке.

Самое главное, по мнению Вероники, — это обезопасить себя от влаги и ветра, город стоит между Финским заливом и Ладожским озером:

«В этом помогут хорошее термобелье и одежда с высоким воротом. Вообще, желательно держать закрытыми все части тела, особенно осенью и зимой».

Погодные условия Выборга не назвать экстремальными, но запасные носки и обувь на удобной подошве иметь с собой необходимо.

«В Выборге и его окрестностях много деревьев, камней, гранита, — продолжает специалист. — Здесь даже в городе складывается впечатление, что ты в нетронутой цивилизацией природе. Так что небольшие погодные трудности — лишь малая плата за возможность соприкоснуться с природой севера».

Чек–лист туриста

Как добраться. Поездка в Выборг для москвича зачастую совмещается с посещением Санкт-Петербурга. Можно уложиться даже в самый скромный бюджет — билеты на поезд до Северной столицы стоят от 1000 рублей, а время в пути зависит от типа поезда. Электричка с Финляндского вокзала до Выборга обойдется в 350 рублей.Проживание. Спальное место в хостеле тоже не будет стоить дорого — всего 500 рублей с человека. По цене от 2000 рублей в сутки уже можно позволить небольшой номер в гостинице.Питание. Столовые Выборга не выбиваются из общего ценового диапазона — за 300 рублей более чем реально хорошо пообедать.Экскурсии. Учитывая близость Выборга к Петербургу, есть много вариаций туристического маршрута. Целый день прогулок с гидом по Выборгу и трансфером из Северной столицы и обратно обойдется от 1500 рублей с человека. Музеи и питание оплачиваются отдельно.

Отдых в России,Оксана Юркова,
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