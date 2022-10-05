Филиал Италии под Питером: чем привлекает Выборг

«Истинно выборгское лакомство — это крендель, — продолжает Оксана Юркова. — Монахи францисканского ордена их выпекали с XVI века, а на вырученные с их продажи деньги возвели монастырь. По одной из версий, некогда они подарили секретный рецепт жителям города, которые и по сей день выпекают крендели в разных вариациях».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не забудьте утеплиться

Чек–лист туриста

Как добраться. Поездка в Выборг для москвича зачастую совмещается с посещением Санкт-Петербурга. Можно уложиться даже в самый скромный бюджет — билеты на поезд до Северной столицы стоят от 1000 рублей, а время в пути зависит от типа поезда. Электричка с Финляндского вокзала до Выборга обойдется в 350 рублей.Проживание. Спальное место в хостеле тоже не будет стоить дорого — всего 500 рублей с человека. По цене от 2000 рублей в сутки уже можно позволить небольшой номер в гостинице.Питание. Столовые Выборга не выбиваются из общего ценового диапазона — за 300 рублей более чем реально хорошо пообедать.Экскурсии. Учитывая близость Выборга к Петербургу, есть много вариаций туристического маршрута. Целый день прогулок с гидом по Выборгу и трансфером из Северной столицы и обратно обойдется от 1500 рублей с человека. Музеи и питание оплачиваются отдельно.