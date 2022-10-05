5 популярных городских пространств в Санкт-Петербурге

Тем, кто собирается поехать в туристическую поездку в Санкт-Петербург, эксперт телеграм-канала, посвященного городу на Неве, предлагает обратить внимание на следующие общественные пространства, где можно интересно и познавательно провести свой досуг.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Полезной информацией эксперт поделился с редакцией издания NVL.

Культурный квартал «Брусницын» расположен на набережной с видом на Финский пролив. Здесь организуются концерты, тематические встречи и выставки.

Городское пространство «Третье место» располагается во дворе старинного особняка Лопухиных-Нарышкиных. Здесь можно посетить мастер-классы, кинопоказы и вечеринки. Работает кафе-бар.

На территории Бертгольд-центра работают многочисленные магазины, кафе, галереи, концертные площадки и творческие студии.

Севкабель Порт также может предложить гостям города обширную культурно-развлекательную программу. Помимо этого, здесь можно насладиться морскими видами.