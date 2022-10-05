5 популярных городских пространств в Санкт-Петербурге

Тем, кто собирается поехать в туристическую поездку в Санкт-Петербург, эксперт телеграм-канала, посвященного городу на Неве, предлагает обратить внимание на следующие общественные пространства, где можно интересно и познавательно провести свой досуг.
Полезной информацией эксперт поделился с редакцией издания NVL.
Культурный квартал «Брусницын» расположен на набережной с видом на Финский пролив. Здесь организуются концерты, тематические встречи и выставки.
Городское пространство «Третье место» располагается во дворе старинного особняка Лопухиных-Нарышкиных. Здесь можно посетить мастер-классы, кинопоказы и вечеринки. Работает кафе-бар.
На территории Бертгольд-центра работают многочисленные магазины, кафе, галереи, концертные площадки и творческие студии.
Севкабель Порт также может предложить гостям города обширную культурно-развлекательную программу. Помимо этого, здесь можно насладиться морскими видами.
Никольские ряды будет интересно посетить всей семьей. Здесь проводятся мастер-классы и концерты, работает площадка для игры в мини-гольф.