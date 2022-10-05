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10 минут назад

5 популярных городских пространств в Санкт-Петербурге

Волгоградская правда

Тем, кто собирается поехать в туристическую поездку в Санкт-Петербург, эксперт телеграм-канала, посвященного городу на Неве, предлагает обратить внимание на следующие общественные пространства, где можно интересно и познавательно провести свой досуг.

5 популярных городских пространств в Санкт-Петербурге
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Полезной информацией эксперт поделился с редакцией издания NVL.

Культурный квартал «Брусницын» расположен на набережной с видом на Финский пролив. Здесь организуются концерты, тематические встречи и выставки.

Городское пространство «Третье место» располагается во дворе старинного особняка Лопухиных-Нарышкиных. Здесь можно посетить мастер-классы, кинопоказы и вечеринки. Работает кафе-бар.

На территории Бертгольд-центра работают многочисленные магазины, кафе, галереи, концертные площадки и творческие студии.

Севкабель Порт также может предложить гостям города обширную культурно-развлекательную программу. Помимо этого, здесь можно насладиться морскими видами.

Никольские ряды будет интересно посетить всей семьей. Здесь проводятся мастер-классы и концерты, работает площадка для игры в мини-гольф.

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