Новогодние выходные в Калининграде – это возможность погрузиться в сказочную атмосферу, получить яркие эмоции. Зима - волшебное время для путешествия в этот замечательный, богатый на достопримечательности город. Туры выходного дня в Калининград можно приобрести в агентстве «Цвет. Прогулки» ; https://cvet-progulki.ru/tur/noviy-god.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Что интересного в Калининграде на Новый год

Каждый год на площади в центральной части города устанавливают роскошную елку высотой в 30 метров. Деревья поменьше украшают городские улицы, за счет чего и создается сказочная обстановка. Почти у каждой елки в январе будут проходить мини-концерты.

В центре Калининграда много кафе и ресторанов, где можно не только выпить чашку чая, чтобы согреться, но и отведать кухни разных стран мира. Заведения общественного питания будут работать и в новогоднюю ночь, радовать гостей специальными праздничными программами.

Туры в Калининград на выходные во время зимних каникул позволят посетить праздничные ярмарки, где можно приобрести различную сувенирную продукцию, отведать горячего шоколада. Самая крупная из них будет работать на улице Портовой на побережье реки Преголи.

Куда можно сходить в Калининграде в новогодние дни

Отмечая новогодние праздники в Калининграде, обязательно посетите местные достопримечательности. В рамках туров предусмотрено множество интересных экскурсий. Но можно построить и свой собственный маршрут или запланировать визиты в самые интересные места в свободное время. Например, в Музей Мирового океана. Это место будет особенно интересно детям. Также советуем побывать на острове Канта. Любители музыки могут порадовать себя органным концертом, который будет проходить в Кафедральном соборе времен Кенигсберга.

Визит в Калининград – это прекрасная возможность отведать местные морские деликатесы. Их подают в заведениях исторического комплекса в «Рыбной деревне».

Увлекательной получится прогулка по улицам старинного района Амалиенау с красивейшими особняками в стиле Модерн.