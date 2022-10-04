Как обманывают туристов в Москве

Фото со Сталиным, быстрый проход к Мавзолею Ленина, долгие катания по городу и другие способы нажиться на туристах в Москве. Перед поездкой в столицу лучше заранее подготовиться, чтобы не дать себя обмануть. О том, чего стоит остерегаться — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Фотографии с историческими личностями

Видео дня

В туристических местах столицы можно увидеть людей, переодетых в известных исторических личностей. Чаще всего можно увидеть Сталина, Ленина, Петра I и других правителей. Они подходят к туристам для того, чтобы с ними сделали фото, но не говорят, что это платно. В итоге после того, как кадр сделан, с туристов просят денег за фотографию. Если человек отказывается, ему начинают угрожать, поэтому он молча платит.

Быстрый проход к Мавзолею Ленина

Мавзолей Ленина, расположенный в самом центре Москвы, привлекает много туристов. Его посещение бесплатно, но ограничено определенными часами. Поэтому в туристический сезон на Красной площади образуется серьезная очередь. Некоторые мошенники предлагают туристам преодолеть ее за круглую сумму, но сделать это физически невозможно. Турист платит человеку, а тот выводит его из очереди и скрывается в толпе.

Дело в том, что Мавзолей Ленина охраняет много сотрудников полиции, которые досматривают входящих туристов, поэтому миновать досмотр невозможно.

Такси с прогулкой по Москве

Если таксист знает, что подвозит человека, не живущего в Москве, он может покатать его по городу, чтобы счетчик показал сумму больше, чем есть на самом деле. Таким образом они пытаются заработать на туристах, которые впервые приезжают в Москву. В итоге счетчик показывает большую сумму денег, а человек вынужден их отдавать, так как оказывается заперт в машине у незнакомца.

Чтобы этого избежать, существует несколько способов. Первый: заказать такси через агрегатор. В таком случае вам покажут точную сумму, которую вы заплатите за поездку. Второй: заранее договориться с водителем о цене поездки, не рассказывая, что вы приехали в Москву впервые.

Юбилей телеканала