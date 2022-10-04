Путешествие в Шарой: осенний маршрут в горную Чечню

Шаройский район, или, как его называют сами чеченцы, Шара, — самый южный и самый высокогорный район Чечни. И, возможно, самый красивый. Во всяком случае, так считает побывавший в разных уголках республики трэвел-блогер Бешта, который недавно открыл собственное турагентство и теперь знает все особенности этого маршрута.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

— Прежде чем запустить тур, я долго сам ездил в Шарой. Чаще всего туристические компании предлагают стандартный трансфер «туда-обратно» с прогулками по ущельям и водопадам. Но Шарой — это намного больше. Мне всегда хотелось, чтобы человек мог не только насладиться природой, но и прикоснуться к истории, пообщаться с местными жителями, — рассказывает Бешта.

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По его словам, приезжать сюда можно с мая до конца октября. И осень, пожалуй, лучшее время для путешествия.

Нохчи-Келой: село с водопадом

«Это Кавказ»

Шаройский район находится в 100 километрах от Грозного. Асфальт, как и везде в Чечне, хороший, но с учетом горных серпантинов и не знающих ПДД коров дорога займет около двух с половиной часов, поэтому выезжать нужно как можно раньше.

Микроавтобус Бешты, например, стартует в 5 утра. Туристы, которые путешествуют самостоятельно, могут, конечно, поспать и подольше, но нужно иметь в виду, что в Шаре нет гостиниц, где можно устроиться на ночлег. Нет и кафе с ресторанами, поэтому еду нужно брать с собой. Конечно, местные жители всегда готовы помочь гостям и на улице их не оставят, но не каждый турист готов отдать свой отдых на волю случая.

Через два часа первая остановка — село Нохчи-Келой, известное своим водопадом. Он считается одним из самых высоких в Чечне, высота достигает 54 метров. Правда, жители села утверждают, что на самом деле струя падает с высоты 70 метров. Водопад, и правда, впечатляет.

— На мой взгляд, это самое красивое место в Чечне. И дело не только в водопаде. Село расположено в живописном ущелье среди крутых скал. В каждое время года оно по-своему красиво. Летом его окружает зелень, а осенью — теплое золото листвы. Хотя приезжие, конечно, больше внимание обращают на водопад и пруды, — рассказывает Бешта.

Здесь нет комфортных условий для отдыха, как на курорте у озера Кезеной-Ам. Только беседки, в которых можно перекусить своими бутербродами или приготовить шашлык.

Шарой: возрожденная крепость

«Это Кавказ»

Еще час пути — и мы в селе Шарой. В средние века это была одна из крупнейших крепостей региона. Семь сторожевых башен стояли на пересечении основных путей из Аргунского ущелья в Чеберлой, Кахетию и Дагестан и были частью сигнальной системы чеченцев, которая сложилась в XII-XIV веках. В ХХ веке башенный комплекс был разрушен, сохранилась только одна башня. Но в 2019 году крепость отреставрировали, сделав из нее музей-заповедник — примерно такой, как в известном селении Хой, только более масштабный: 7 боевых и 25 жилых башен, а также мечеть, рассчитанная на 300 молящихся. 100 рублей за вход — и можно гулять по «средневековому» селению, рассматривать башни снаружи и изнутри и представлять, как жили люди раньше, как готовили, на чем спали.

Специалисты, которые занимались реконструкцией историко-архитектурного комплекса, изучали архивы и постарались воссоздать его в максимально подлинном виде, вернув цельные арочные проемы и уникальные петроглифы. Комплекс является объектом историко-культурного наследия федерального значения. Всего же на территории Шаройского района расположено около 100 памятников средневековой архитектуры.

— Историки утверждают, что Шарой — одно из древнейших поселений в котловине Шаройн-Орга и в течение нескольких веков играл ведущую политическую и экономическую роль. Местные жители гордятся тем, что живут здесь. Очень дружелюбные и с удовольствием рассказывают туристами о своем быте, о предках, подсказывают, где лучше сфотографироваться, — говорит Бешта.

Шикарой: очарование руин

«Это Кавказ»

Еще одно древнее село — Шикарой. Как и Шарой, пострадало во время депортации чеченцев и в годы военных кампаний, но его не восстанавливали. Так что большая часть селения — руины. И они производят не меньшее впечатление, чем реконструированные башни. В заброшенных селах есть свое очарование, недаром же дагестанские Гамсутль, Гоор и Кахиб пользуются такой популярностью у туристов.

— Местные говорят, что когда-то в Шикарое находилась самая большая сторожевая башня в Чеченской Республике — шириной 10 метров, — рассказывает Бешта. — Сейчас от нее остался только первый этаж и стены, но все равно выглядит очень впечатляюще. Также сохранилось несколько небольших башен. Вообще, Шикарой — это такой маленький древний городок с узкими улочками, которые отдают запахом старины. Да, от стен мало что осталось, но в этом есть свой шарм.

В Шикарое всего несколько жителей. Один из них — Япон Мирзаев, настоящий патриот своего края. Иногда он ездит в Грозный по делам, но большую часть времени проводит в селе и всегда готов показать туристам свой маленький музей под открытым небом. Япон собирает старые предметы быта. В его коллекции можно найти посуду, утюг, орудия труда и необычные предметы декора, вроде кованых узоров.

Пикник с видом на горы

Какими бы интересными ни были прогулки и прекрасными — пейзажи, к полудню туристов неизбежно волнует совсем другое: а не пора ли подкрепиться?

— Пикник — это одна из самых долгожданных частей нашей поездки, — признается Бешта.

И к вопросу продовольственного обеспечения он подходит ответственно: выбирает красивую поляну с хорошим видом на горы, достает из машины мангал, посуду и продукты и… продолжает знакомить туристов с местной культурой. Впрочем, вполне открытой к заимствованиям: он может приготовить и шашлык, и узбекский плов, и стейки, и овощи на углях. Когда-то Бешта увлекался фуд-блогерством — выезжал на природу и снимал приготовление какого-нибудь сложного блюда на костре, так что с готовкой у него все в порядке.

— После обеда каждый занимается тем, что ему больше нравится. Одни гуляют, другие играют в волейбол или в настольные игры. Одно из преимуществ гор — отсутствие мобильной связи и интернета, так что поневоле придется общаться со спутниками и природой, — смеется Бешта.

А природа в Шаройском районе поистине щедра, особенно осенью. В прошлом году, например, Бешта устраивал туры за лесными ягодами — люди ехали специально, чтобы собрать чернику и землянику.