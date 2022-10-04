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2 часа назад

«Алханай», Арахлей и Хилокский район – самые посещаемые туристами места в Забайкалье

Zab.ru

Минэкономразвития по Забайкальскому краю перечислило самые популярные у туристов места в регионе. Об этом говорится в официальном ответе министерстве за запрос редакции ZAB.RU.

Самые посещаемые туристами места в Забайкалье
Фото: Zab.ruZab.ru

«Популярные территории для посещения туристов в Забайкальском крае: Агинский Бурятский округ, в частности национальный парк «Алханай», Читинский район (Ивано-Арахлейский природный парк), Хилокский район и другие», - говорится в документе.

Также в министерстве рассказали, из каких регионов чаще всего приезжают туристы в Забайкалье - это Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская и Амурская области. Отмечается, что часто приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития по Забайкальскому краю озвучили прогноз по туристическому потоку на 2023 год.

Отдых в России,Минэкономразвития,
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