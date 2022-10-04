Самые посещаемые туристами места в Забайкалье

Минэкономразвития по Забайкальскому краю перечислило самые популярные у туристов места в регионе. Об этом говорится в официальном ответе министерстве за запрос редакции ZAB.RU.

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«Популярные территории для посещения туристов в Забайкальском крае: Агинский Бурятский округ, в частности национальный парк «Алханай», Читинский район (Ивано-Арахлейский природный парк), Хилокский район и другие», - говорится в документе.

Также в министерстве рассказали, из каких регионов чаще всего приезжают туристы в Забайкалье - это Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская и Амурская области. Отмечается, что часто приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга.