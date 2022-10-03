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2 часа назад

Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт

Lenta.ru

Россиянам предложили возможность бюджетно отдохнуть на горнолыжных курортах Приэльбрусья в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как бюджетно отдохнуть на отечественном горнолыжном курорте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что туроператор «Русский Экспресс» выкупил блок мест на весь горнолыжный сезон в трехзвездочном отеле «Озон Чегет» в Приэльбрусье на условиях эксклюзива. На территории отечественного курорта расположено 15 горнолыжных трасс протяженностью 9,5 километра.

Стоимость недельного тура в Приэльбрусье с вылетом в середине декабря начинается от 21 тысячи рублей на человека. Отдохнуть на новогодних праздниках туристы смогут примерно за 35 тысяч рублей на человека на семь дней. Цена за недельную путевку в середине января стартует также от 21 тысячи рублей с человека.

По данным АТОР, в стоимость туров не входят расходы на перелет. Более того, отель не предусматривает скидок по раннему бронированию.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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