Отельерам Сочи не удастся отдохнуть после высокого сезона

Руководители объектов размещения города-курорта подвели итоги работы в высокий сезон в 2022 году. Он признан успешным и - что стоит отметить отдельно - этот период теперь не привязан к привычным датам. Период высокого спроса стал более продолжительным. Представители отрасли отмечают хорошую заполняемость отелей, однако есть и тревожные сигналы.

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“Характеристики сезона очень разнонаправлены. С одной стороны, мощный турпоток практически все 9 месяцев и высокие планы загрузки на октябрь и начало ноября. С другой стороны, мощный рост затрат и издержек, проблемы с поставками, поддержанием уровня сервиса”, - говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

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Из-за повышения затрат, связанных с санкциями и уходом привычных поставщиков, цены в объектах размещения выросли. Но это не стало проблемой для заполняемости объектов размещения. Наряду с отелями повышение круглогодичной загрузки отмечают и представители санаторно-курортного отдыха. Ранее она была стопроцентной лишь в высокий сезон. Близкие к этим показателям теперь ждут и осенью. Отдельные представители отмечают 10-типроцентный рост количества постояльцев за 9 месяцев по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Впрочем, высокий сезон позволяет делать не только позитивные выводы. Несмотря на развитие сферы гостеприимства, в такие периоды продолжает остро ощущаться нехватка сотрудников, как у отелей, так и обслуживающих предприятий. При этом, как считают сами отельеры, сегодня гости Сочи на подсознательном уровне рассчитывают получить услуги европейского качества.

Как такового большого межсезонья в привычном понимании, за которое можно значительно обновить номерной фонд и решить другие вопросы, в 2022 году у отельеров Сочи по сути дела не предвидится. Бархатный сезон в этом году затянулся, бронирование на осень идет достаточно активно, ну, а там уже на носу и высокий зимний сезон.