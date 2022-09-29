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4 часа назад

Туристический поезд из Ижевска в Казань, Тольятти и Самару отправится в начале октября

ИА «Сусанин»

С 7 по 11 октября из Ижевска в Тольятти назначили туристический поезд «Яркие выходные в Приволжье. Все оттенки Жигулёвского моря», организованный туроператорами совместно с Горьковским филиалом АО «ФПК». Как сообщается на сайте железной дороги, поезд проследует по маршруту Ижевск – Казань – Тольятти – Самара – Казань – Свияжск – Ижевск. Это позволит путешественникам в рамках одной поездки посетить сразу пять городов Приволжья.

Туристический поезд из Ижевска отправится в начале октября
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

«Туристы увидят достопримечательности Казани, в том числе побывают в музее — заповеднике «Казанский Кремль», в Старо-Татарской слободе, где сохранились дома татарских купцов. Во время обзорной автобусной экскурсии они познакомятся с молодым городом — Тольятти — столицей автомобилестроения Поволжья», — говорится в сообщении.

Поезд отравится из Ижевска в пятницу, 7 октября, в 10:09 по местному времени и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В обратный путь поезд отправится из Самары 8 октября в 19:25 с прибытием в столицу Удмуртии через день в 04:05.

Кроме того, для желающих совершить поездку по данному маршруту, из Казани к поезду будут прицеплены ещё три купейных вагона сообщением Казань – Самара. Приобрести билеты в данные вагоны пассажиры могут самостоятельно.

В состав поезда включены купейные вагоны, оборудованные системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе.

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