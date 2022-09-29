Туристический поезд из Ижевска отправится в начале октября

С 7 по 11 октября из Ижевска в Тольятти назначили туристический поезд «Яркие выходные в Приволжье. Все оттенки Жигулёвского моря», организованный туроператорами совместно с Горьковским филиалом АО «ФПК». Как сообщается на сайте железной дороги, поезд проследует по маршруту Ижевск – Казань – Тольятти – Самара – Казань – Свияжск – Ижевск. Это позволит путешественникам в рамках одной поездки посетить сразу пять городов Приволжья.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

«Туристы увидят достопримечательности Казани, в том числе побывают в музее — заповеднике «Казанский Кремль», в Старо-Татарской слободе, где сохранились дома татарских купцов. Во время обзорной автобусной экскурсии они познакомятся с молодым городом — Тольятти — столицей автомобилестроения Поволжья», — говорится в сообщении.

Поезд отравится из Ижевска в пятницу, 7 октября, в 10:09 по местному времени и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В обратный путь поезд отправится из Самары 8 октября в 19:25 с прибытием в столицу Удмуртии через день в 04:05.

Кроме того, для желающих совершить поездку по данному маршруту, из Казани к поезду будут прицеплены ещё три купейных вагона сообщением Казань – Самара. Приобрести билеты в данные вагоны пассажиры могут самостоятельно.