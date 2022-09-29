Окончанию бархатного сезона на юге России обозначили сроки

Чуть более десяти дней еще будет держаться вполне приемлемая погода для отдыха на южных курортах страны.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уже после 3 октября дневная погода начнет некритично снижаться, а ветерок станет прохладней.

Но уже с 10 октября понижение дневной температуры станет более ощутимым, море станет не так ласковым для купальщиков.