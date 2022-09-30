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29 минут назад

Россиянам предложили бюджетные туры для побега от «непростой реальности»

Lenta.ruиещё 2

Туристам, желающим скрыться от «непростой реальности», предложили бюджетные туры в Сочи, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Дагестан, Калининград и на Алтай. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Бюджетные туры для побега от «непростой реальности»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Турагенты отмечают, что в связи с последними событиями в мире многих россиян охватили паника и состояние неопределенности. При этом в подобных условиях все путешественники проявляют себя по-разному: одни решают повременить с поездками, другие отменяют запланированный отдых, а третьи просят подобрать им туры по России, чтобы на несколько дней совершить «побег от реальности» и перезагрузиться.

Так, Space Travel предлагает соотечественникам осенние экскурсионные путевки на Алтай с вылетом из Москвы и Новосибирска разной продолжительности — на 6, 8 и 11 дней. Стоимость тура стартует от 132 тысяч рублей на двоих.

Тем временем «Интурист» рекомендует своим клиентам отдохнуть в горах Северной Осетии. Туроператор совсем недавно запустил продажу пакетных туров в республику. Путевка на четыре дня на двоих с вылетом из Москвы стоит около 72 тысяч рублей.

Россиянам, которые хотят увидеть осень на фоне культурно-исторических достопримечательностей, ANEX Tour советует отправиться в Санкт-Петербург. Цена вопроса — около десяти тысяч рублей на двоих за пять ночей в пятизвездочном отеле. При этом расходы на дорогу в стоимость не входят.

Также туроператор предлагает россиянам отдохнуть осенью в Сочи. Путевка в октябре, включающая в себя расходы на перелет и проживание в четырехзвездочном отеле (без питания), обойдется туристам примерно в 40 тысяч рублей на двоих.

В свою очередь, PEGAS Touristik уже подготовил осенние туры в Махачкалу и Калининград. Цена за недельную путевку в Дагестан стартует от 44 тысяч рублей на двоих, в Калининград — от 41,2 тысячи рублей на двоих.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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