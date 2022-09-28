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27 минут назад

5 популярных туристических мест в столице

Волгоградская правда

Тем, кто собирается поехать в Москву всей семьей, сотрудники известного туристического сервиса рассказали о 5 столичных достопримечательностях, которые пользуются особой популярностью у детей и их родителей.

5 популярных туристических мест в столице
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Полезной информацией специалисты поделились с редакцией издания NVL.

В число рекомендаций для посещения вошли столичный зоопарк, музей лего Brick Star, Москвариум, музей советских игровых автоматов и музей Гаража особого назначения ФСО России.

Московский зоопарк является одним из старейших зверинцев в Европе. В настоящее время в нем представлено 1276 видов животных.

Музей лего Brick Star представляет собой трехуровневый макет города, изготовленного из лего, с тысячами объектов. В музее можно провести весь день.

Москвариум – один из самых больших океанариумов Европы. Здесь все желающие могут поплавать с дельфинами, стать зрителями эффектных шоу, а также совершить прогулку по подводному тоннелю. В океанариуме собрано 600 видов морских обитателей со всего мира.

В музее советских игровых автоматов представлены 3 интерактивные экспозиции с игрушками, которые были популярны у детей в прошлом столетии.

Музей Гаража особого назначения ФСО России – лучшее место для тех, кто интересуется историей. Здесь вниманию посетителей представлено 50 единиц техники из разных эпох.

По словам экспертов, в эти интересные места можно возвращаться снова и снова, открывая каждый раз для себя что-то новое и познавательное.

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