Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
57 минут назад

Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз

Газета.Ru

Цены на некоторые рейсы в приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск выросли в два-три раза из-за того, что россияне массово стали скупать билеты после объявленной частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Выросла стоимость авиабилетов до приграничных городов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После объявления мобилизации россияне открыли для себя альтернативные маршруты в Казахстан, Норвегию и Монголию, что привело к подорожанию внутренних рейсов. На фоне ажиотажного всплеска цен на международные перелеты в России резко подорожали авиабилеты на «приграничных» направлениях — в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск, отметили в публикации.

По данным источников, если раньше из Москвы в Мурманск авиабилет стоил от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, то теперь цена колеблется от 17,7 тыс. до 40,8 тыс. рублей. Аналогичное состояние наблюдается и на других направлениях. При этом наказывать авиаперевозчиков, скорее всего, не будут. Речь идет о том, что с 16 сентября Росавиация перестала проводить мониторинг стоимости перевозок.

Эксперты рынка указали, что сейчас наблюдается такой же спрос на билеты, как и в конце февраля 2022 года. Тогда резкий рост цен был на протяжении двух недель, после чего ситуация успокоилась. Поэтому нынешний ажиотаж не будет дольше, так как с 27 августа уже наблюдается спад активности со стороны пассажиров.

26 сентября «Вестник АТОР» со ссылкой на данные системы бронирования билетных агрегаторов сообщил, что россияне раскупили авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан до конца сентября.

Отдых в России,Коммерсант,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители