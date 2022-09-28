Чем могут удивить туриста только в Алтайском крае

Алтайский край становится все популярнее у туристов. Кто-то едет подышать чистым воздухом, кто-то оздоровиться, а кто-то — побывать на малой родине Василия Шукшина. Но есть множество аутентичных и уникальных локаций, которые до сих пор многим не известны. Здесь можно прикоснуться к колыбели человечества, увидеть соляной поезд, рассекающий малиновое озеро, поспать среди пчел и попробовать самую холодную воду из самого высокого водопада. Расскажем, что турист может сделать только в Алтайском крае

Фото: ТАСС ТАСС

Колыбель человечества

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Денисова пещера в горах Алтайского края стала широко известна в 2010 году, после того как ученые идентифицировали останки нового подвида людей по найденному в ней фрагменту фаланги детского пальца. Этот подвид получил название вымершего денисовского человека, а сама находка произвела научный фурор.

С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. Однако мало кто знает, что самая древняя из обитаемых пещер в Сибири находится в живописных предгорьях Солонешенского района именно в Алтайском крае. Посмотреть на то, в каких "интерьерах" жил древний человек, сегодня может любой желающий. Для этого нужно подняться по хлипким ступеням, которые когда-то соорудили здесь ученые, занимавшиеся раскопками.

В самой пещере, которая впечатляет своими размерами, темно и прохладно. Зоны, где до сих пор ведутся раскопки, огорожены защитными лентами, археологи отметили все временные слои. Когда поднимаешь глаза наверх, видишь огромный каменный дымоход. Конструкция пещеры позволяла древним людям не мерзнуть здесь зимой и нормально чувствовать себя в летнюю жару.

Если закрыть глаза, то можно попытаться представить себе, как наши далекие предки разжигали здесь огонь, готовили пищу и засыпали на шкурах, глядя на звездное небо, — к этому располагает впечатляющая панорама, открывающаяся из пещеры. На сводах пещеры довольно неожиданное зрелище — множество надписей, оставленных здесь уже современными людьми. Самая старая из них относится к 1909 году.

Известно, что пещеру во время своего путешествия на гору Белуха посещал художник Николай Рерих. Однако он оказался сдержаннее своих современников и память о себе на каменных сводах пещеры оставлять не стал.

Совсем скоро попасть сюда станет намного проще, ведь здесь планируют создать масштабный туристический комплекс — с музеем, палеопарком и научным центром.

"Проект реализуем совместно с учеными Института археологии, этнографии СО РАН и Алтайского госуниверситета. Пока здесь нет хорошей стоянки, пешеходных переходов, туристы идут неорганизованно, чихнув или кашлянув, могут оставить свой генетический материал, что осложняет работу археологов. Мы же собираемся сделать музей с 3D-технологиями, где будут храниться находки, сделанные здесь. Сейчас их увозят и хранят в Новосибирске", — рассказывает автор проекта, заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

Среди находок есть экспонаты, имеющие огромное значение для науки.

"Так, в пещере найдены более десяти древних игл. Ранее считалось, что иглы как инструмент были придуманы во Франции, однако находки Денисовой пещеры говорят о том, что древние люди в Сибири делали иглы еще в каменном веке", — продолжает Акимов.

Летом 2022 года АО "Курорт Белокуриха" презентовало новый туристический маршрут, в который входит посещение пещеры. Его главным преимуществом стала возможность не ограничиваться одной лишь пещерой, а оценить пока еще труднодоступные природные жемчужины близлежащей территории — водопады реки Шинок.

Неприступные водопады

В 10 км от пещеры путешественников ожидает удивительной красоты зрелище — долина реки Шинок с каскадом трех ее уникальных водопадов. Название реки переводится с тюркского языка как "неприступный", и это в полной мере соответствует действительности.

Небольшая, но кристально чистая река спускается с горы по каменистому ущелью. Перепад высот от истока до устья достигает 1000 м. Добираться до водопадов приходится долго — сначала порядка 10 км на ГАЗ-66 или УАЗе с опытными водителями.

Отсутствие мобильной связи позволяет не отвлекаться от красоты открывающихся пейзажей: лугов, напоминающих альпийские, пасущихся коров и лошадей, чистейших ручейков, от пения незнакомых птиц. Таким образом можно добраться до стоянки и уже оттуда стартовать в пешее путешествие к самому большому в Алтайском крае скоплению водопадов, один из которых является самым высоким в этом регионе.

Дорога к водопадам тяжелая, петляющая по каменным склонам и скалистым обрывам. Когда идешь, тебя охватывает одновременно страх высоты и восторг от невероятных видов не тронутой человеком природы, совершенство которой поражает.

Иногда хочется все бросить и развернуться назад, но то и дело встречающаяся дикая малина и ежевика, нагретая солнцем, увлекают все дальше и дальше, и не замечаешь, как открывается второе дыхание. По пути можно найти кедровые шишки с орехами, заметить необычных птичек и посидеть на мягкой перине мха, которым устланы склоны.

Туристический маршрут включает в себя три самых известных водопада — Рассыпной, Седой и Йог. В долине реки есть и другие водопады, но к ним еще никто не пробирался. Самый большой водопад каскада — Седой, его высота достигает 72 м, и он считается самым высоким в Алтайском крае. Струи воды, обрывающиеся узкой ленточкой, напоминают бороду старца, откуда, вероятно, и пошло название.

У него есть и второе название — Жираф, оно тоже вполне понятное. Вода здесь холоднее, чем в горной реке Катунь, и даже просто постоять в ней — настоящий вызов. Однако находятся смельчаки, готовые окунуться в эти воды. Те, кто не практикует экстремальное купание, здесь могут устроить привал с видом на залитую солнцем долину реки и послушать шум срывающихся с высоты потоков воды. Все сложности пути забываются именно в этот момент, когда ты каждой клеточкой тела ощущаешь совершенство природного замысла.

В гостях у маралов

Солонешенский район — единственный в Алтайском крае целиком расположенный в низкогорно-среднегорной полосе. Наряду с граничащим с ним Алтайским районом эта территория традиционно используется для развития пантового оленеводства. Мало кто знает, что абсолютное большинство маралов в России находится именно на Алтае.

О целебных свойствах пантов — рогов оленей — переселенцы на Алтай узнали еще в XVIII веке, и теперь возможность убедиться в них здесь предлагают и туристам.

"Зная о целебных свойствах пантов, многие туристы целенаправленно едут на маральники в период их срезки, который длится ежегодно с конца мая до конца июля. Современные маральники представляют собой агротуристические комплексы, где в комфортных условиях можно пройти курс оздоровительных процедур. Территория маральников на Алтае окружена пастбищами животных, поэтому их можно увидеть здесь в естественной среде обитания", — рассказывает начальник управления по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

На алтайских маральниках гости могут не только принять ванны с целебным отваром на пантах марала, но и попробовать пантогематоген собственного производства.

Как лечат пчелы

В отличие от пантов, алтайский мед — бренд, известный во всем мире. Он действительно особенный, ведь производится на экологически чистой территории. Мед в Алтайском крае собирают практически во всех районах по два-три раза за сезон.

Янтарный из разнотравья или тягучий гречишный — в Алтайском крае можно найти любой. Чтобы понять, как получается сладкое лакомство, туристам предлагают заглянуть на пасеку. Процесс производства меда довольно сложный, задействованы в нем миллионы насекомых. В каждом улье живет огромное семейство пчел, обязанности которых четко распределены.

"Есть пчелы-охранники, переработчики меда, водоносы, сборщики нектара. Они всегда возвращаются в свой улей благодаря тому, что каждая матка выделяет особенный фермент. Пчелы возвращаются с полей с нектаром, переработанный нектар закладывают в соты, выгоняя оттуда излишнюю влагу, и, когда влажность достигает определенного уровня, они его "запечатывают". А дальше уже все дело за пчеловодом — забирать из ульев рамки с медом и выкачивать его в специальном приспособлении — медогонке", — рассказывает пчеловод из Целинного района Евгений Агибалов.

У туриста в Алтайском крае есть возможность собственными глазами увидеть, как выглядит матка в улье, собственноручно накачать себе меда и узнать все о том, как правильно употреблять сладкое лакомство, чтобы оно не утратило полезные свойства, а также как отличить настоящий алтайский мед от подделки. Пчеловоды региона одними из первых начали предлагать туристам попробовать уникальную оздоравливающую процедуру — сон на ульях. Для этого на пасеках устанавливают домики с лежаками, под которыми расположены ульи.

Считается, что воздействие вибраций крыльев пчел благотворно влияет на внутриклеточные жидкости человеческого организма. Такая услуга показана людям с пониженным иммунитетом и остеохондрозом. Пчеловоды заверяют, что сон в таких домиках в течение полутора часов заменяет полноценный восьмичасовой отдых. Так что здесь самое место, чтобы восстановиться после трудоемких подъемов к алтайским водопадам.

"Для хорошего урожая меда необходима теплая и дождливая погода. Такой климат способствует повышенному выделению нектара, а значит, и меда будет больше. На Алтае пчеловодством занимаются скорее "для души", а не из-за экономической выгоды", — говорит пчеловод Сергей Дружинин.

Путешествие к малиновому озеру

Алтайский край — регион тысяч рек и озер. На северо-западе можно найти множество соленых озер, преимущества которых активно используют для оздоровления. Самое известное — Яровое. Немного кто знает, что в 20 минутах езды от популярного туристического места находится еще одно озеро — Бурлинское. Соль здесь добывают с XVIII века, и еще Петр I нарек водоем "царской солонкой".

Попасть сюда — это как оказаться на другой планете. Приехать на озеро стоит сразу после рассвета, чтобы своими глазами увидеть настоящее чудо — как с каждым лучом солнца вода окрашивается в ярко-малиновый цвет. Считается, что это происходит из-за обитания в воде рачков артемии и водорослей, которые производят особенный пигмент. Именно он при наличии яркого солнечного цвета придает воде малиновый оттенок.

В пасмурные дни озеро не отличается от любого другого водоема. Однако это единственное на планете место, где можно увидеть, как малиновую воду рассекает настоящий… поезд! Это напоминает кадр апокалиптического триллера. Колеса поезда, как и все его конструкции, покрыты соляными наростами, он появляется на горизонте идущим по рельсам и по мере увеличения глубины воды начинает ее рассекать своим ходом.

Рельсы тоже полностью покрыты солью, наросты которой напоминают коралловые рифы. Этот поезд перевозит соль, а машинист в нем с удовольствием помашет рукой глазеющим на необычное зрелище туристам. При желании соль из озера можно набрать с собой или купить у местных жителей, чтобы принимать ванны по возвращении домой. Приятный бонус — естественный солевой пилинг для ног во время прогулки по воде.

"Чертики" на берегу древнего моря

Есть на юге Алтайского края и еще одно необычное озеро. Оно не самое большое, не соленое и не малиновое. Его изюминка — необычное побережье с гранитными скалами причудливых форм. Озеро, расположенное в 3 км от поселка Саввушки Змеиногорского района, упоминалось в трудах путешественников XVIII–XIX веков — Петра Симона Палласа, Николая Ядринцева, Петра Семенова-Тян-Шанского и многих других.

"…Изъездив весь свет, не видел более красивого места…" — так написал немецкий путешественник Александр Гумбольдт в 1829 году об этом озере.

Виды его действительно достойны того, чтобы оказаться на памятных открытках. В зависимости от границ собственной фантазии здесь можно увидеть скалы в форме необычных животных и людей, многочисленные башенки из камней.

"Колыванское озеро — одно из самых популярных мест отдыха в Горной Колывани. Особую привлекательность ему придают гранитные скалы-останцы самых фантастических форм. Считается, что здесь был один из берегов древнего моря, именно прибой и ветер поработали скульпторами. На озере в изобилии произрастает реликтовый доледниковый водяной орех чилим, или рогульник, со своеобразными плодами — "чертиками", — рассказывает Дешевых.

Тем, кому мало впечатляющего вида озера, здесь предлагают и активные развлечения — виндсерфинг, полеты на дельтаплане над озером, "тарзанку", прокат резиновых лодок и водные мотоциклы. Для любителей скалолазания пробиты несколько десятков трасс.

Дыхание истории в камне

Оказавшись практически на границе с Казахстаном, невозможно не заехать в места, которые до сих пор "дышат историей". Менее часа понадобится, чтобы добраться от Саввушек до Колывани, где еще в 1728 году свой медеплавильный завод открыл Акинфий Демидов.

С 1802 года на этом месте мастера по камню изготавливали декоративные предметы для дворцов — вазы и колонны. С середины XX века здесь начали обрабатывать яшму и мрамор. Первый камнерезный центр Сибири работает до сих пор, и на счету его мастеров более 900 значительных произведений. Так, именно здесь вырезают из ревневской яшмы копию знаменитой "Царицы ваз", которая хранится в государственном Эрмитаже.

Ежегодно копию получает победитель Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Интерес для туристов этот завод представляет еще и тем, что здесь всем желающим показывают, как работают настоящие мастера камнерезного искусства. На экскурсии можно увидеть большинство производственных цехов, которые сохранили в себе дух сразу нескольких эпох. Если запастись достаточным количеством времени, то можно даже увидеть, как из глыбы холодного камня с помощью современных камнерезов на свет появляется настоящее произведение искусства.