Туристка дала рекомендации по отдыху на Кавказе

Российская туристка, которая отправилась в путешествие по курортам Кавказских Минеральных Вод, дала несколько рекомендаций по отдыху в регионе. О своей поездке она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению россиянки, отельная база в регионе «хромает на обе ноги». Девушка объяснила, что размещение в гостиницах стоит дорого, останавливаться в санаториях невыгодно из-за ненужных услуг по лечению, а свободные «приличные варианты» быстро бронируют. Также туристке не понравились завтраки в отелях, которые она назвала «скудными» — вместо этого она посоветовала питаться в местных кафе, где намного вкуснее и бюджетнее.

«Тут очень качественные сувениры. Ни разу не попали на фальсификат вина или какой-то обман. Очень красивая керамическая посуда, изделия из кожи и шерсти, украшения. Цены не кусаются, продавцы очень добродушны», — заметила читательница портала.

Россиянка поделилась, что брала машину напрокат — это позволило ей в комфортном режиме осмотреть все достопримечательности. По ее словам, с навигатором можно доехать до всех самых популярных мест. Помимо прочего туристка призвала предусмотрительно относится к предоплатам за различные услуги, например, за жилье или экскурсии.