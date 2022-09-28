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5 минут назад

Туристка дала рекомендации по отдыху на Кавказе

Lenta.ru

Российская туристка, которая отправилась в путешествие по курортам Кавказских Минеральных Вод, дала несколько рекомендаций по отдыху в регионе. О своей поездке она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка дала рекомендации по отдыху на Кавказе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению россиянки, отельная база в регионе «хромает на обе ноги». Девушка объяснила, что размещение в гостиницах стоит дорого, останавливаться в санаториях невыгодно из-за ненужных услуг по лечению, а свободные «приличные варианты» быстро бронируют. Также туристке не понравились завтраки в отелях, которые она назвала «скудными» — вместо этого она посоветовала питаться в местных кафе, где намного вкуснее и бюджетнее.

«Тут очень качественные сувениры. Ни разу не попали на фальсификат вина или какой-то обман. Очень красивая керамическая посуда, изделия из кожи и шерсти, украшения. Цены не кусаются, продавцы очень добродушны», — заметила читательница портала.

Россиянка поделилась, что брала машину напрокат — это позволило ей в комфортном режиме осмотреть все достопримечательности. По ее словам, с навигатором можно доехать до всех самых популярных мест. Помимо прочего туристка призвала предусмотрительно относится к предоплатам за различные услуги, например, за жилье или экскурсии.

«Не стесняйтесь просить скидку, главное — не наглейте. Тут как вы к людям, так и они к вам», — дала еще одну рекомендацию путешественница.

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