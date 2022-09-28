Где с комфортом отдохнуть в России в октябре

Черноморское побережье даже в середине осени вполне подходит для путешествия. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области внутреннего туризма Ильи Власова, какие направления лучше всего выбирать для отдыха в октябре.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сочи

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Если вы уже соскучились по солнцу, то погреться под его лучами собеседник «ВМ» рекомендует на побережье.

— Из года в год лидером рейтинга самых посещаемых направлений является город Сочи. Это одна из теплых точек на карте России в осенний период. Воздух прогревается в октябре даже до плюс 25, а нередко и плюс 27 градусов. Поэтому приезжие могут спокойно загорать, не боясь простыть или замерзнуть, — отметил Власов.

Температура воды, по словам эксперта, в это время года не превышает уровня плюс 19–23 градусов. И этих показателей вполне достаточно, чтобы понырять в меру закаленным людям.

— Да и билеты сегодня можно найти в Адлер (аэропорт города Сочи) по вполне бюджетным ценам — 1800–2850 рублей в одну сторону. Места для размещения тоже можно найти по приемлемым ценам — от 3500 рублей за ночь, — сообщил специалист.

Более того, в Сочи и окрестностях есть варианты не только пляжного отдыха, но увлекательного туризма по природным и заповедным зонам: Тисо-самшитовая роща, парк водопадов, горные курорты.

Алушта

Крымские курорты осенью особенно хороши, так как наполняются яркими красками, а количество приезжих резко сокращается, что позволяет всецело окунуться в спокойную и уединенную обстановку, рассказывает турагент.

Южный берег Крыма для этих целей подходит как нельзя лучше:

— Сегодня Алушта может посоперничать со многими курортными зонами Краснодарского края по благоприятности условий и благоустройству.

Так, температурный режим в городе в октябре редко бывает ниже отметки плюс 20–22 градуса, заверил спикер. А вот температура воды практически всегда идентична температуре воздуха, поэтому многие энтузиасты устраивают заплывы вплоть до середины месяца, добавил эксперт.

— По политическим причинам перелеты в Крым из Москвы временно приостановлены, но есть вариант доехать до региона на поезде. Стоимость билетов в купейные вагоны составляет ориентировочно 3900 рублей в одну сторону, — рассказал Власов.

Вариантов для ночевки огромное количество: это и недорогие гостевые дома за 800 рублей (одна ночь), и отели, стоимость номера в которых составляет 1300 рублей.

Помимо морских развлечений, в городе немало мест для интересного времяпрепровождения: культурные объекты и достопримечательности, дельфинарий, Крымский природный заповедник и горные пейзажи.

Примечателен тот факт, что из Симферополя в Алушту можно добраться не только на авто, маршрутном такси, но и на троллейбусе.

Геленджик

За звание самого теплого осеннего курорта может посоперничать и Геленджик, уверяет турагент:

— Здесь воздух в октябре может прогреться до плюс 26 градусов. Но даже в такую жару людей в данный период не так уж и много, что делает Геленджик еще более привлекательным для туристов в бархатный сезон.

Температура воды в начале октября, по словам эксперта, может достигать плюс 22 градусов, а в конце месяца показатели падают до плюс 18 градусов, что тоже позволяет купаться.

По словам собеседника «ВМ», отдых в Геленджике среди всех вышеупомянутых курортов обойдется заметно дешевле.

Город окружен красивыми пейзажами, здесь широкий выбор экскурсий, а тех, кто привык к комфорту, порадует развитая инфраструктура.

— Разброс по ценам для места размещения очень большой, все зависит от бюджета и ваших желаний. Учитывая то, что это не сезон, то за семь ночей в гостинице среднего уровня можно заплатить от 8000 до 10 000 рублей, — добавил турагент.