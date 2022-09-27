Назван топ направлений среди российских туристов

«У меня запрос на Алтай и Камчатку, это прям топ. И Санкт-Петербург. Это люди, которые копят на это деньги, люди понимают ценность этого путешествия. Вариантов много, есть и бюджетные варианты. Люди также рванули в Калининград, Мурманск в этом году», - рассказала она.