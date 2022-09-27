«Вливают деньги»: что происходит с внутренним туризмом в России

Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.
«Внутренний туризм начал развиваться очень сильно. Не было возможностей раньше просто жить в хорошем отеле, сейчас на Камчатке строят, на Алтае, в Калининграде, на юге строят классные отели. Это говорит о том, что есть инвестиции, вливают деньги, есть развитие, и оно будет. Развитие внутреннего рынка точно есть, оно продолжится», - рассказал он.
27 сентября ежегодно отмечается Всемирный день туризма. Цель праздника - пропаганда туризма и развитие международных связей. Ежегодно выбирается девиз праздника и в этом году он звучит так: «Переосмыслить туризм». Этот девиз призывает использовать вынужденную паузу, чтобы не просто восстановиться после кризиса, но и выйти из него лучше и устойчивее.