«Вливают деньги»: что происходит с внутренним туризмом в России

«Внутренний туризм начал развиваться очень сильно. Не было возможностей раньше просто жить в хорошем отеле, сейчас на Камчатке строят, на Алтае, в Калининграде, на юге строят классные отели. Это говорит о том, что есть инвестиции, вливают деньги, есть развитие, и оно будет. Развитие внутреннего рынка точно есть, оно продолжится», - рассказал он.