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51 минуту назад

На Байкале для туристов вновь открыли маршруты на остров Ольхон

ТАСС

Все ранее закрытые маршруты Ольхонского кластера вновь доступны для туристов благодаря снижению класса пожароопасности в Тажеранских степях и на острове Ольхон до одного из пяти возможных, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" во вторник.

На Байкале вновь открыли маршруты на остров Ольхон
Фото: unsplashunsplash

"На острове Ольхон и в Тажеранских степях Прибайкальского национального парка снизили класс пожарной опасности до одного из пяти возможных и позволили открыть все ранее закрытые маршруты Ольхонского кластера. Таким образом, двухнедельный период запрета на посещение нескольких популярных направлений завершен", - отмечается в сообщении.

Закрытыми остаются маршруты на Большой Байкальской тропе от Листвянки до Большого Голоустного и Сухом озере, а также на маршруте "Бакланий камень - Бугульдейка".

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году для сохранения редких видов флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия.

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