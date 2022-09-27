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1 час назад

Туристка возмущена ценой за тур в Адлер

РИА "ФедералПресс"

Россиянка отдохнула в бархатный сезон в Адлере, заплатив за тур 113 тысяч рублей. О впечатлениях она рассказала на платформе «ТонкостиТуризма».

«Вернуться однозначно нет желания – ни в этот отель, ни в Адлер»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вернуться однозначно нет желания – ни в этот отель, ни в Адлер. За такие деньги точно», – говорит россиянка.

Она отдыхала в Адлере в сентябре. Ей понравилось только питание, хотя она отмечает, что оно уступает еде в пятизвездочном отеле в Турции.

Туристка была возмущена тем, что на совмещенном балконе в отеле можно курить, также ей не понравилась низкая звукоизоляция в номерах и самолеты, которые летали мимо пляжа, по ее словам, каждые полчаса. Пляж и погода гостью устроили, но неприятно удивили другие туристы, которые слишком близко размещались на пляже.

«Можно соблюдать какие-то минимальные нормы приличия и сидеть не прямо на головах друг у друга, и не пытаться залезть под чужой зонтик?» – делится туристка.

На сайте отмечается, что прилетела гостья не одна, но с кем, не уточняется. За недельный тур было заплачено 113 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, поможет ли «Безопасный город» приграничным территориям.

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