Россияне определили плюсы и минусы отдыха внутри страны

Плюсы и минусы отдыха внутри России определили участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди главных преимуществ респонденты назвали красивую природу, чистый воздух и климат.

Главными недостатками отдыха внутри страны респонденты назвали высокие цены на жилье, продукты, слабую транспортную инфраструктуру, плохой сервис и грязные городские пляжи. Каждый десятый участник опроса столкнулся с плохой погодой, сильной жарой, природными катаклизмами и насекомыми.