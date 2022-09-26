Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Россияне определили плюсы и минусы отдыха внутри страны

Мослента

Плюсы и минусы отдыха внутри России определили участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди главных преимуществ респонденты назвали красивую природу, чистый воздух и климат.

Россияне определили плюсы и минусы отдыха внутри страны
Фото: МослентаМослента

Среди остальных плюсов россияне выделили хорошую погоду, яркие эмоции, возможность активного отдыха, теплое море, чистые реки и интересные достопримечательности.

Главными недостатками отдыха внутри страны респонденты назвали высокие цены на жилье, продукты, слабую транспортную инфраструктуру, плохой сервис и грязные городские пляжи. Каждый десятый участник опроса столкнулся с плохой погодой, сильной жарой, природными катаклизмами и насекомыми.

Отдых в России,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители