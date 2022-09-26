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1 час назад

Чем Мурманская область привлекает туристов

РИА "ФедералПресс"

Жители РФ все чаще рассматривают Мурманскую область как интересное направления для туризма. Регион интересен как летом, так и зимой. «ФедералПресс» рассказал, что можно увидеть в области.

Чем Мурманская область привлекает туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Мурманскую область едут охотиться за северным сиянием и рыбачить в лососевых реках. Здесь захватывает дух от заснеженных пляжей у океана и горных пейзажей Хибин», – говорится в сообщении.

Зимой регион посещают любители горных лыж. Например, туристы приезжают в Хибинские горы. Так, в прошлом году Хибины приняли половину годового туристического потока региона – 260 тыс. человек.

Добраться в небольшой апатитский аэропорт можно прямо из Петербурга. Кроме того, туристы приезжают в Мурманскую область, чтобы отведать уникальную северную кухню.

В Кольском Заполярье можно попробовать сердце оленя, морского ежа и черничный раф. В первую очередь приезжают жители Ленобласти и Петербурга. Также недалеко лететь и из Москвы. Уникальная красота природы привлекает туристов и летом.

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