Чем Мурманская область привлекает туристов

Жители РФ все чаще рассматривают Мурманскую область как интересное направления для туризма. Регион интересен как летом, так и зимой. «ФедералПресс» рассказал, что можно увидеть в области.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В Мурманскую область едут охотиться за северным сиянием и рыбачить в лососевых реках. Здесь захватывает дух от заснеженных пляжей у океана и горных пейзажей Хибин», – говорится в сообщении.

Зимой регион посещают любители горных лыж. Например, туристы приезжают в Хибинские горы. Так, в прошлом году Хибины приняли половину годового туристического потока региона – 260 тыс. человек.

Добраться в небольшой апатитский аэропорт можно прямо из Петербурга. Кроме того, туристы приезжают в Мурманскую область, чтобы отведать уникальную северную кухню.