5 мест в Москве, где можно выпустить пар

Что делать, когда нервы на пределе и хочется крушить все на своем пути? Дома вариантов немного: бить диван и орать в подушку, иначе придется убирать за собой последствия масштабных разрушений, объясняться с соседями, если они придут на крик, а еще покупать новые вещи взамен испорченных. Но выход есть! "Рамблер" рассказывает, где в Москве можно безопасно и без последствий разрушить все, что попадется под руку, выпустив наконец всех своих демонов наружу.
Аттракцион-пробник для тех, кто еще не знает точно, а нужно ли ему брать в руки кувалду. Начните с малого: разбейте пару тарелок и пару бутылок. Если войдете во вкус, можно продолжить здесь же или переместиться в краш-комнату побольше.
Здесь вам предложат массу способов выпустить пар. Есть небольшие стандартные программы на одного человека и программы для компаний побольше. Кстати, здесь же можно оформить подарочный сертификат, наверняка вы знаете, кому такой подарить.
Здесь можно выбрать одну и комнат, которая будет обставлена мебелью в вашем вкусе. Если у вас есть предпочтения по стилю оформления, просто скажите об этом менеджеру. Вам предоставят кувалду, биту, защитный костюм и полную свободу действий. Если есть вещи, которые вас давно бесят, их можно принести с собой и тут же разрушить.
Это место находится не так далеко от краш-комнат "Д’ебошь", здесь можно сбросить стресс самыми разными способами. Хотите - палите по вазам и тарелкам из травмата или рогатки, хотите - разгромите тумбочку с посудой. Для тех, у кого накопилось серьезное напряжение, есть целые комнаты под разгром.
Сюда можно прийти со своими вещами, которые хочется уничтожить с особым размахом, а еще выбрать комнату и оторваться по полной программе там. За отдельную плату вам могут принести любой предмет, который хочется разгромить, даже пианино. Сломанная техника потом отправляется на переработку.