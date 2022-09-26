Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

5 мест в Москве, где можно выпустить пар

Катя Кобышева

Что делать, когда нервы на пределе и хочется крушить все на своем пути? Дома вариантов немного: бить диван и орать в подушку, иначе придется убирать за собой последствия масштабных разрушений, объясняться с соседями, если они придут на крик, а еще покупать новые вещи взамен испорченных. Но выход есть! "Рамблер" рассказывает, где в Москве можно безопасно и без последствий разрушить все, что попадется под руку, выпустив наконец всех своих демонов наружу.

5 мест в Москве, где можно выпустить пар
Фото: rage-room.rurage-room.ru

Бей посуду

Видео дня
  • Цены: 350 рублей
  • Как найти: ВДНХ, павильон 55

Аттракцион-пробник для тех, кто еще не знает точно, а нужно ли ему брать в руки кувалду. Начните с малого: разбейте пару тарелок и пару бутылок. Если войдете во вкус, можно продолжить здесь же или переместиться в краш-комнату побольше.

Ломай меня полностью

  • Цены: 5900—16900 рублей
  • Как найти: Долгоруковская, 29; 1-й Красногвардейский проезд, 15

Здесь вам предложат массу способов выпустить пар. Есть небольшие стандартные программы на одного человека и программы для компаний побольше. Кстати, здесь же можно оформить подарочный сертификат, наверняка вы знаете, кому такой подарить.

Д’ебошь

  • Цены: 7000—30 000 рублей
  • Как найти: Электродная, 2, к. 34

Здесь можно выбрать одну и комнат, которая будет обставлена мебелью в вашем вкусе. Если у вас есть предпочтения по стилю оформления, просто скажите об этом менеджеру. Вам предоставят кувалду, биту, защитный костюм и полную свободу действий. Если есть вещи, которые вас давно бесят, их можно принести с собой и тут же разрушить.

MyDestroy

  • Цены: 1500—15 500 рублей
  • Как найти: Электродный проспект, 16

Это место находится не так далеко от краш-комнат "Д’ебошь", здесь можно сбросить стресс самыми разными способами. Хотите - палите по вазам и тарелкам из травмата или рогатки, хотите - разгромите тумбочку с посудой. Для тех, у кого накопилось серьезное напряжение, есть целые комнаты под разгром.

PUNCH IT!

  • Цены: 1000—18 500 рублей
  • Как найти: Измайловское шоссе, 73ж, стр. 6, этаж 2

Сюда можно прийти со своими вещами, которые хочется уничтожить с особым размахом, а еще выбрать комнату и оторваться по полной программе там. За отдельную плату вам могут принести любой предмет, который хочется разгромить, даже пианино. Сломанная техника потом отправляется на переработку.

Отдых в России,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители