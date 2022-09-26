5 мест в Москве, где можно выпустить пар

Что делать, когда нервы на пределе и хочется крушить все на своем пути? Дома вариантов немного: бить диван и орать в подушку, иначе придется убирать за собой последствия масштабных разрушений, объясняться с соседями, если они придут на крик, а еще покупать новые вещи взамен испорченных. Но выход есть! "Рамблер" рассказывает, где в Москве можно безопасно и без последствий разрушить все, что попадется под руку, выпустив наконец всех своих демонов наружу.

Фото: rage-room.ru rage-room.ru

Бей посуду

Видео дня

Цены: 350 рублей

Как найти: ВДНХ, павильон 55

Аттракцион-пробник для тех, кто еще не знает точно, а нужно ли ему брать в руки кувалду. Начните с малого: разбейте пару тарелок и пару бутылок. Если войдете во вкус, можно продолжить здесь же или переместиться в краш-комнату побольше.

Ломай меня полностью

Цены: 5900—16900 рублей

Как найти: Долгоруковская, 29; 1-й Красногвардейский проезд, 15

Здесь вам предложат массу способов выпустить пар. Есть небольшие стандартные программы на одного человека и программы для компаний побольше. Кстати, здесь же можно оформить подарочный сертификат, наверняка вы знаете, кому такой подарить.

Д’ебошь

Цены: 7000—30 000 рублей

Как найти: Электродная, 2, к. 34

Здесь можно выбрать одну и комнат, которая будет обставлена мебелью в вашем вкусе. Если у вас есть предпочтения по стилю оформления, просто скажите об этом менеджеру. Вам предоставят кувалду, биту, защитный костюм и полную свободу действий. Если есть вещи, которые вас давно бесят, их можно принести с собой и тут же разрушить.

MyDestroy

Цены: 1500—15 500 рублей

Как найти: Электродный проспект, 16

Это место находится не так далеко от краш-комнат "Д’ебошь", здесь можно сбросить стресс самыми разными способами. Хотите - палите по вазам и тарелкам из травмата или рогатки, хотите - разгромите тумбочку с посудой. Для тех, у кого накопилось серьезное напряжение, есть целые комнаты под разгром.

PUNCH IT!

Цены: 1000—18 500 рублей

Как найти: Измайловское шоссе, 73ж, стр. 6, этаж 2