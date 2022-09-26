Как сэкономить в путешествии на Камчатку

Известный лайфстайл-блогер Сергей Сухов , который в этом году уже два раза побывал на Камчатке, поделился несколькими советами, как можно сэкономить во время путешествия в регионе.

Сергей отметил, что во время путешествия необходимо пользоваться услугами местных туристических компаний, у которых выстроена быстрая связи со всеми подрядчиками.

Также сэкономить можно и при выборе жилья. Дешевле всего будет снять апартаменты ил квартиру, чем гостиницу. Сам Сергей признал, что никогда не экономить на путешествиях, считая это лучшим вложением в свою жизнь. Блогер Сергей Сухов рассказал «ФедералПресс», чем покорила его Камчатка и какие места обязательно должен посетить каждый турист.