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1 час назад

Как сэкономить в путешествии на Камчатку: советы известного блогера

РИА "ФедералПресс"

Известный лайфстайл-блогер Сергей Сухов, который в этом году уже два раза побывал на Камчатке, поделился несколькими советами, как можно сэкономить во время путешествия в регионе.

Как сэкономить в путешествии на Камчатку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сергей отметил, что во время путешествия необходимо пользоваться услугами местных туристических компаний, у которых выстроена быстрая связи со всеми подрядчиками.

«Цены на туры тоже разные. Тем, кто хочет сэкономить подойдут больше джин-туры», – отметил блогер.

Также сэкономить можно и при выборе жилья. Дешевле всего будет снять апартаменты ил квартиру, чем гостиницу. Сам Сергей признал, что никогда не экономить на путешествиях, считая это лучшим вложением в свою жизнь. Блогер Сергей Сухов рассказал «ФедералПресс», чем покорила его Камчатка и какие места обязательно должен посетить каждый турист.

Отдых в России,Сергей Сухов,
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