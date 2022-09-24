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42 минуты назад

Чем заняться во Владивостоке? Топ-5 рекомендаций, для тех, кто едет сюда впервые

Antenna Daily

Чем заняться во Владивостоке? Личный топ-5 рекомендаций для тех, кто едет сюда впервые.

Топ-5 рекомендаций, для тех, кто едет впервые во Владивосток
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

1. Устроить спонтанный пикник на закате с видом на море, игристым и сетом из аппетитных дальневосточных специалитетов.

2. Прогуляться пешком через волны по галечной косе к Токаревскому маяку. Слева бухта Золотой Рог, справа Японское море — вокруг красота.

3. Проехать над проливом Босфор Восточный по самому протяжённому в нашей стране вантовому мосту на остров Русский, в современный кампус Дальневосточного Федерального Университета.

4. Пройтись по историческому кварталу Миллионка, чтобы почувствовать атмосферу Владивостока и посмотреть на бывший ChinaTown.

5. Полакомиться вдоволь местными морепродуктами: гребешками, устрицами, ежами, трубачом, мидиями, трепангом и прочими. Главное место силы — Rakushka seafood bar&kitchen.

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