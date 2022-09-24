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1 час назад

На выходные из Москвы в Рязань

Моя Москва.онлайн

Подмосковье и соседние области отличные варианты для однодневного или двухдневного путешествия из Москвы. Так одним из интересных и перспективных направлений может стать Рязань. Добраться до города из столицы можно на автомобиле часа за три. И если выбирать вариант с однодневной поездкой то, первым делом стоит ехать в рязанский кремль.

На выходные из Москвы в Рязань
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Проехать его не получится. Успенский собор и Соборная колокольня являются значимыми доминантами города, их видно почти из любой точки Рязани. При возможности стоит обязательно зайти в Успенский собор, который разительно по архитектуре отличатся от всех московских храмов. А восьмиуровневый иконостас поражает своим великолепием.

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Территория Кремля весьма компактная, но очень красивая. Там приятно гулять не только летом, но и в остальные сезоны. Белоснежные стены кремлевских зданий красивейшим образом сочетаются как с зеленью, так и с осенним золотом, а комбо со снежной зимой отправит вас в настоящую сказку. Помимо эстетического удовольствия, здесь можно перекусит в церковных лавках или выпить вкусного студня.

Недалеко от Кремля расположилась мини версия ВДНХ. Место разительно схоже со столичной выставкой народного хозяйства — также построены отдельные красивые павильоны, правда менее шикарные, чем у «большого брата». Сейчас здесь идет капитальный ремонт зданий и территории, вероятнее к следующему лету место станет одним из зон притяжения горожан и туристов.

Отдельно в Рязани можно отметить потрясающие деревянные дома. Каждый со своим характером и историей. Можно очень долго зависнуть, разглядывая резные наличники и другие декоративные элементы. Здесь есть даже целые улицы с деревянными домами.

Если же на поездку можно уделить два дня или больше, то стоит попробовать забронировать номер в рыбацкой деревне. Она находится на небольшом удалении от города и совершенно не похожа на классические российские загородные отели. Маленькая Норвегия со своим маяком и милыми красными домиками не оставит никого равнодушной. Здесь точно получится отвлечься от ежедневной суеты и насладиться единением с природой. А в ближайшем пруду можно даже половить рыбу, не зря же это рыбацкая деревня.

На обратному пути в Москву можно заскочить в Коломну за калачами и пастилой, но лучше для этого города выделить отдельный день для поездки. Здесь так же есть невероятный кремль с изумительными сувенирными магазинами, а зимой организовывают экстремальную горку для катаний на ватрушках прямо от стен кремля.

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