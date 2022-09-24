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3 часа назад

Российские путешественники оценили уровень гостеприимства Петербурга на 92%

runews24.ru

В беседе с ТАСС он отметил, что в прошлом году довольных туристов было на 6% меньше.

Российские путешественники оценили уровень гостеприимства Петербурга на 92%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для большинства туристов Петербург ассоциируется с комфортом, гостеприимностью, доброжелательным приемом высоким уровнем обслуживания, отметил Корнеев.

Глава комтуризма отметил, что в этом году туристы предпочитали проводить в городе 3-6 дней, а в прошлом году визиты были короче – по 3-4 дня.

При этом россияне стали больше тратить в Петербурге, средний чек в 2022 году составляет 36,5 тыс. рублей это на 13,7% выше, чем в прошлом году. У иностранцев средний чек вырос аж на 16% и составил 112 тыс. рублей.

В нынешнем году Петербург посетили 5,5 млн человек, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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