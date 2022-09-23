Не только писать: чем заняться в известных местах

Вообще-то выражение писательская усадьба навевает скуку на любого, кто учился в средней школе. Но ровно до того момента, пока он не окажется в этой самой усадьбе. "Рамблер" рассказывает, почему стоит прокатиться по писательским местам.

Абрамцево

В разное время этой усадьбой владели русский писатель Сергей Аксаков, а затем Савва Мамонтов, предприниматель и меценат. К счастью, после революции усадьба уцелела, здесь открыли музей, первой хранительницей которого стала дочь Саввы Мамонтова.

Сейчас усадьба все также принимает гостей, здесь можно гулять, дышать, думать о прекрасном и планировать важные дела. Место действительно заряжает творческой энергией, ведь сюда когда-то съезжались и писатели, и художники, таланты которых поддерживал Савва Мамонтов.

Мелихово

Здесь сохранился и сам усадебный дом, и флигель, и баня, и другие постройки. А еще есть экспозиция медицинского пункта, ведь Чехов был не только писателем, но и врачом.

wikipedia.org

Здесь писатель провел восемь лет своей жизни и успел написать сорок пьес. Кстати, если вы приедете в субботу, то попадете на спектакль.

Шахматово

Этой усадьбе повезло меньше, во время революции ее сожгли, но после сумели восстановить. Кстати, построено здание было по чертежам самого Блока, который когда-то поселился здесь со своей женой Любовью Менделеевой, дочерью знаменитого ученого. Если вы планируете построить собственный дом и устроить сад, сюда стоит приехать и подсмотреть идеи.