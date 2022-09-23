Что привезти из разных городов России на память

Магнитики на холодильник уже набили оскомину, привезете себе и друзьям что-то новенькое. "Рамблер" рассказывает, что купить и забрать с собой из разных городов России.

Фото: «Саратовская гармоника» «Саратовская гармоника»

Саратов

Один из символов города — знаменитая саратовская гармошка. Если вы любите музыку и с легкостью осваиваете разные инструменты, эта вещь для вас.

Луховицы

Будете в Луховицах, возьмите огурцы. Красивые, цилиндрические, с мелкими бугорками по всей поверхности, сочные, плотные, хрустящие, без горчинки, но с ярким ароматом — лучшие огурцы, что вы попробуете в своей жизни.

Карелия

Карелия славится красивыми местами и народными промыслами, например, заонежской вышивкой. Выбирайте то, что вам нравится, — декоративные подушки, полотенца, скатерти, которые отлично впишутся в интерьер в скандинавском или в стиле кантри.

Нижний Новгород

Красивейший город, который с каждым годом привлекает все больше туристов. Здесь есть, где погулять, что посмотреть, куда сходить и, конечно же, что купить — например, хохлому. Изделия с такой росписью впервые начали делать в городе Хохлома.

Екатеринбург

не только из Екатеринбурга, но и из других уральских городов можно привезти изделия из самоцветов — малахита, яшмы, змеевика, аметистов и других. Как почувствовать себя хозяйкой медной горы? На Урале это просто.

Башкирия

Сюда стоит приехать ща тем самым башкирским медом. Местные пчеловоды им гордятся и имеют на то все основания.

Казань