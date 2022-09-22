Только один день: туристы смогут бесплатно посетить Таганай

"Принять участие в празднике в честь Всемирного дня туризма мы пригласили коллег по отрасли из Златоуста: городской Центр развития туризма, Башню-колокольню, Гильдию оружейников. Они не просто представят себя, но и проведут мастер-классы для всех желающих", – рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.