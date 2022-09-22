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3 часа назад

Только один день: туристы смогут бесплатно посетить Таганай

Хорошие новости

Национальный парк «Таганай» проводит День открытых дверей – 1 октября всем туристам вход бесплатный. Акция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. Организаторы запланировали развлекательную программу для взрослых и детей – мастер-классы от мастеров Челябинской области.

Только один день: туристы смогут бесплатно посетить Таганай
Фото: Хорошие новости - Челябинская областьХорошие новости - Челябинская область

"Принять участие в празднике в честь Всемирного дня туризма мы пригласили коллег по отрасли из Златоуста: городской Центр развития туризма, Башню-колокольню, Гильдию оружейников. Они не просто представят себя, но и проведут мастер-классы для всех желающих", – рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

1 октября посетители смогут попасть на бесплатные экскурсии по новому маршруту на Семибратке. Начало – в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00. Для школьников отдельно проведут экологический квест.

День открытых дверей продлится с 10 до 17 часов. Тех, кто хочет задержаться на празднике, накормят обедом.

Напомним, ранее мы сообщали, что нацпарк «Таганай» и Ильменский заповедник соединили автобусным маршрутом.

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