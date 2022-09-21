Турпоток на Ставрополье за лето вырос на 6%

Курорты Ставропольского края за три летних месяца приняли свыше 420,9 тысячи человек. Это на 6% больше, чем летом прошлого года.
«Летом Ставрополье посетило более 420,9 тысячи человек, тогда как прошлым летом турпоток составил 397,2 тысячи человек», — сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.
Таким образом, турпоток увеличился на 6%. Всего за восемь месяцев года край посетили на 199,239 тысячи человек, или на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до более 1 миллиона человек.
«На Кавминводах есть сложившаяся, завоевавшая доверие санаторно-курортная инфраструктура и мощный гостиничный комплекс, есть, где жить, есть, на чем доехать — аэропорт, железная дорога, автомобильные дороги. Поэтому люди к нам приезжают — это быстро, комфортно, удобно. Ценовая политика в этом году существенно не изменилась, рост 8 10%, цены достаточно стабильные», — сказал министр.
По его словам, росту турпотока способствовала также реализуемая программа кешбэка и благоустройство городов-курортов.