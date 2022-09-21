Турпоток на Ставрополье за лето вырос на 6%

«На Кавминводах есть сложившаяся, завоевавшая доверие санаторно-курортная инфраструктура и мощный гостиничный комплекс, есть, где жить, есть, на чем доехать — аэропорт, железная дорога, автомобильные дороги. Поэтому люди к нам приезжают — это быстро, комфортно, удобно. Ценовая политика в этом году существенно не изменилась, рост 8 10%, цены достаточно стабильные», — сказал министр.