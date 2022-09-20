Алтай рассчитывает на турпоток более двух млн человек

"В этом году количество гостей увеличилось, тренд на внутренний туризм - нас определенно радует. Все, что касается событийного туризма, мы можем конкурировать с другими регионами России на высоком уровне. По средствам размещения - это однозначный рост гостей. Планируется, что мы приблизимся к показателям допандемийного 2019 года - мы прогнозируем более 2 млн туристов. Если санкции и повлияли на туризм, то только в сторону увеличения",