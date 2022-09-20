Алтай рассчитывает на турпоток более двух млн человек

Таким образом, регионы Алтая намерены выйти на показатели "доковидного" 2019 года.
Республика Алтай и Алтайский край намерены по итогам года принять более 2 млн туристов. Такой информацией поделилась директор автономной некоммерческой организации "Туристский информационный центр Алтайского края" Александра Томашевич.
"В этом году количество гостей увеличилось, тренд на внутренний туризм - нас определенно радует. Все, что касается событийного туризма, мы можем конкурировать с другими регионами России на высоком уровне. По средствам размещения - это однозначный рост гостей. Планируется, что мы приблизимся к показателям допандемийного 2019 года - мы прогнозируем более 2 млн туристов. Если санкции и повлияли на туризм, то только в сторону увеличения",
- прокомментировала глава организации.
Томашевич также отметила тенденцию на увеличение турпотока за зимний сезон. А еще в регионах Алтая наметился тренд на экотуризм. Путешественники стали чаще посещать национальные парки, заповедники и заказники.
"Это первозданная тайга, там нет сервиса. За этим и едут туристы. В заповедники упростилась система въезда. Ситуация с документами и разрешения стала проще",
- добавила Томашевич.