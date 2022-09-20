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2 часа назад

Алтайский край и Республика Алтай рассчитывают на турпоток в 2022 году более 2 млн человек

Inc-News

Таким образом, регионы Алтая намерены выйти на показатели "доковидного" 2019 года.

Алтай рассчитывает на турпоток более двух млн человек
Фото: Inc-NewsInc-News

Республика Алтай и Алтайский край намерены по итогам года принять более 2 млн туристов. Такой информацией поделилась директор автономной некоммерческой организации "Туристский информационный центр Алтайского края" Александра Томашевич.

"В этом году количество гостей увеличилось, тренд на внутренний туризм - нас определенно радует. Все, что касается событийного туризма, мы можем конкурировать с другими регионами России на высоком уровне. По средствам размещения - это однозначный рост гостей. Планируется, что мы приблизимся к показателям допандемийного 2019 года - мы прогнозируем более 2 млн туристов. Если санкции и повлияли на туризм, то только в сторону увеличения",

- прокомментировала глава организации.

Томашевич также отметила тенденцию на увеличение турпотока за зимний сезон. А еще в регионах Алтая наметился тренд на экотуризм. Путешественники стали чаще посещать национальные парки, заповедники и заказники.

"Это первозданная тайга, там нет сервиса. За этим и едут туристы. В заповедники упростилась система въезда. Ситуация с документами и разрешения стала проще",

- добавила Томашевич.

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